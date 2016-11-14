М2М Прайвет Банк, который из-за проблем с ликвидностью на прошлой неделе перестал проводить платежи, а ранее не исполнил вторую часть сделки РЕПО на 329,4 млн рублей, может быть докапитализирован с помощью bail-in, сообщил газете «Ведомости» представитель его материнского Азиатско-Тихоокеанского Банка, уточнив, что «это не принудительная конвертация депозитов в капитал, а согласованная с клиентами процедура».

М2М получил предписание о досоздании резервов, в результате произошло ухудшение нормативов достаточности капитала, сообщил «Ведомостям» представитель банка: «Как следствие, несколько крупных клиентов решили отозвать средства из банка, что вызвало проблемы с ликвидностью». На сайте банка указано, что он работает «исключительно» с состоятельными частными клиентами.

Из отчетности банка на 1 октября следует, что у него практически не было запаса по нормативу текущей ликвидности (норматив Н3). На отчетную дату он составлял всего 57,8% при минимально допустимых 50%. С начала года норматив рухнул на 172,3 процентного пункта.

М2М включает в расчет Н3 остатки на клиентских счетах, и без учета этих средств норматив на 1 октября у М2М составляет всего 27%, говорит аналитик RAEX Владимир Тетерин. С начала года банк потерял более 10 млрд рублей средств физлиц, следует из его отчетности; сейчас их осталось 4,6 млрд. «Банк тяжело переживал бегство вкладчиков, хотя до настоящего момента более или менее выдерживал оттоки», — указывает Тетерин, высказывая предположение, что особо крупные вкладчики свои средства уже забрали.

Как уточняет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, с конца октября несколько частных клиентов М2М Прайвет Банка (всего в банке несколько десятков клиентов, все они премиальные) забрали оттуда депозиты на сумму более 2 млрд рублей.

Со ссылкой на два своих источника «Коммерсант» указывает, что объем резервов, который ЦБ в конце октября предписал досоздать М2М Прайвет Банку, составляет 3 млрд рублей. Одновременно ЦБ велел приостановить межбанковские расчеты между АТБ и М2М, сообщили в материнском банке. АТБ — основной кредитор М2М: из 5,2 млрд рублей межбанковских кредитов, привлеченных М2М на 1 октября, 5,1 млрд, судя по отчетности банков, выдал АТБ. Заморозка межбанка могла создать сложности с проведением платежей, о чем М2М и предупредил клиентов.

АТБ сообщал, что совместно с дочерним банком и ЦБ работает над восстановлением ситуации, в том числе предполагая докапитализацию М2М: механизм должен быть утвержден на этой неделе.

АТБ разработает механизм нормализации ситуации в М2М Прайвет Банке совместно с ЦБ Временные сложности в проведении платежей М2М Прайвет Банк связаны с кратковременным разрывом ликвидности, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ). Также, заявили в банке, там планируют разработать механизм нормализации ситуации в М2М Прайвет Банке.

Банк может быть докапитализирован с помощью bail-in, уточнил представитель АТБ «Ведомостям», то есть клиенты смогут приобрести акции М2М за счет средств, размещенных в банке: «Это не принудительная конвертация депозитов в капитал, а согласованная с клиентами процедура».

«Процедуру bail-in в России никогда не применяли. Были сложные схемы, когда при санации банка частично использовался этот механизм. Сейчас, например, обсуждается возможность bail-in для банка «Пересвет», — говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Возможно, на данный момент нет другого варианта, кроме bail-in, чтобы спасти М2М Прайвет Банк, заключает он: «Процедура непростая. Вкладчики держали в банке крупные депозиты, не факт, что в случае отзыва лицензии они смогут вернуть все средства».

«Добровольный bail-in юридически не запрещается: по сути, в данном случае это приобретение на деньги акций», — указал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В самом АТБ ситуация нормальная, уверяет его представитель: проблем с ликвидностью у банка нет, резервы сформированы «в полном объеме в соответствии с требованиями ЦБ». Проблемы М2М могут негативно отразиться на АТБ, если банк давал дочерней структуре межбанковские кредиты, полагает Тетерин. Запас по нормативам достаточности капитала у АТБ небольшой, и банк сильно зависит от решения о докапитализации, приводят мнение Тетерина «Ведомости».

Если проблемы М2М благополучно не разрешатся, то АТБ может столкнуться с необходимостью создать резервы в размере уставного капитала «дочки» (около 1 млрд рублей), а также в объеме предоставленных «дочке» межбанковских кредитов (5,1 млрд), пишет «Коммерсант». «Если учесть, что прибыль АТБ на 1 октября по российской отчетности составляла 1,2 миллиарда, а капитал — 13,6 миллиарда рублей, то создание таких резервов неминуемо приведет к снижению нормативов достаточности капитала, и докапитализация может потребоваться уже АТБ», — приводит газета мнение директора департамента финансовых рейтингов НРА Карины Артемьевой.



Ранее сообщалось о планируемой до конца года докапитализации Азиатско-Тихоокеанского Банка со стороны Корпорации развития Сахалинской области (прим. Банки.ру).



Корпорация развития Сахалина войдет в капитал Азиатско-Тихоокеанского Банка до конца года Межведомственная комиссия при правительстве Сахалинской области одобрила реализацию совместного проекта Азиатско-Тихоокеанского Банка и Корпорации развития Сахалинской области за счет средств областного бюджета, которые выделены корпорации на финансирование важных для региона инвестпроектов. Об этом сообщили в четверг в кредитной организации.