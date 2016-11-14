Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев 2016 года по МСФО составила 34,1 млрд рублей в результате увеличения основных источников дохода, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Чистые процентные доходы группы ВТБ за 9 месяцев 2016 года увеличились на 58,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 310,4 млрд рублей. Переоценка активов и обязательств группы способствовала восстановлению чистой процентной маржи до 3,7% по итогам девяти месяцев 2016 года по сравнению с 2,4% за аналогичный период 2015 года. Чистая процентная маржа по итогам девяти месяцев осталась на том же уровне, что и по итогам 6 месяцев 2016 года — 3,7%.

Розничный бизнес и трансакционный банковский бизнес группы (в составе сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») стали основными драйверами роста чистых комиссионных доходов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,9 млрд рублей.

В течение 9 месяцев совокупные расходы на создание резервов росли заметно медленнее, чем чистые процентные доходы группы, увеличившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 146,7 млрд рублей. Стоимость риска, включающая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам, включая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера к среднегодовому кредитному портфелю до вычета резервов, включая среднегодовые обязательства кредитного характера) за 9 месяцев 2016 года составила 1,9% по сравнению с 1,8% за 9 месяцев 2015-го.

За 9 месяцев 2016 года положительное влияние на результаты группы оказали принятые меры по оптимизации расходов и синергетический эффект от интеграции Банка Москвы. Расходы на персонал и административные расходы за 9 месяцев 2016 года составили 171,6 млрд рублей, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отношение расходов к средним активам группы в годовом выражении составило 1,8% за 9 месяцев 2016-го, сохранившись на том же уровне, что и за 9 месяцев 2015-го, при этом отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов улучшилось до 47,5% за 9 месяцев этого года по сравнению с 54,9% за 9 месяцев предыдущего года.

Кредитный портфель группы сократился на 6,9% в течение 9 месяцев 2016 года в результате погашения нескольких крупных кредитов, номинированных в иностранной валюте в I квартале 2016 года и укрепления рубля в результате соответствующей переоценки кредитов, выданных в долларах США и прочих валютах. В III квартале 2016 года кредитный портфель группы демонстрировал рост второй квартал подряд, увеличившись на 0,5%, несмотря на снижение на 0,1% в среднем по российскому рынку за аналогичный период.