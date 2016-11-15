Банк России сформировал предложение по спасению банка «Пересвет». Общая сумма оздоровления, согласно предложению регулятора, составит 106 млрд рублей, что более чем впятеро превышает как капитал банка, так и объем вкладов в нем. При этом санация будет проводиться, как и ранее, силами АСВ с привлечением внешнего санатора, выяснил «Коммерсант».

Регулятор предлагает провести финансовое оздоровление банка с использованием механизма bail-in (спасение банка за счет конвертации необеспеченных требований кредиторов в субординированные депозиты или уставный капитал банка) и с привлечением внешнего санатора.

Как указано в предложении, 28 крупнейших кредиторов банка с остатком средств на 1 ноября в размере 61,93 млрд рублей конвертируют 85% этих средств (52,6 млрд) в субординированный кредит (учитывается в капитале) под 0,51% сроком на 15 лет. На таких же условиях конвертируются 90% (18,6 млрд рублей) долга перед четырьмя крупнейшими акционерами банка с объемом средств в нем 20,6 млрд. В свою очередь АСВ предоставляет кредит санатору, которого еще предстоит выбрать, в размере 35 млрд рублей под 0,51% на 15 лет. Итого цена спасения банка — 106,2 млрд рублей. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, выбор санатора идет среди банков — кредиторов «Пересвета», в числе которых Россельхозбанк, Совкомбанк, Татфондбанк и «ФК Открытие».

Основным собственником банка «Пересвет» является Русская православная церковь с долей 49,7%. Второй крупный совладелец (24,4%) — Торгово-промышленная палата. Еще 12,4% — у главы банка Александра Швеца. Остальные собственники — миноритарии с долями менее 5%.

Вчера же, согласно существенному факту банка «Пересвет», должно было состояться заседание совета директоров, посвященное вопросам финансового оздоровления банка. Сообщение на ленте раскрытия было подписано главой временной администрации. В ЦБ не ответили на запрос об итогах заседания совета директоров. Ранее близкие к переговорам источники указывали, что ключевая проблема в том, что ЦБ и кредиторы не могли прийти к компромиссу о методах спасения «Пересвета» из-за жесткой позиции госкомпаний, на которые приходится 30% обязательств банка.

СМИ: госкомпании категорически отвергают bail-in «Пересвета» с их участием Из-за разногласий между ЦБ и кредиторами «Пересвета» конструктивного решения по финансовому оздоровлению последнего выработать пока не удается: предлагаемый регулятором механизм спасения банка через конвертацию обязательств перед кредиторами в его капитал категорически отвергается госкомпаниями, на которые приходится около 30% обязательств банка. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсант».

По мнению экспертов, кредиторам стоит согласиться с предложенной схемой. По словам старшего директора по финансовым институтам Fitch Ratings Александра Данилова, несмотря на то, что суборд будет отражен в отчетности по гораздо меньшей стоимости, что равносильно частичному списанию, для инвесторов предложенная схема лучше, чем банкротство банка, потому что ЦБ берет на себя покрытие части «дыры». Исходя из указанных параметров, можно предположить, что объем «дыры» около 60 млрд рублей, оценил он.

Запланированный масштаб помощи «Пересвету» является рекордным в соотношении с его активами (200 млрд рублей). Примечательно, что, согласно предложению ЦБ, средства на санацию будут выделены ЦБ через Агентство по страхованию вкладов, хотя представители Банка России неоднократно отмечали, что намерены отказаться от такой схемы оздоровления банков.