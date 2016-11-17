ЦБ РФ выдал АйСиБиСи Банку, 100-процентной «дочке» одного из крупнейших китайских банков — государственного Industrial and Commercial Bank of China, лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

Ранее банк располагал лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения во вклады денежных средств физлиц и, соответственно, пока не предлагал розничных депозитов.

Дополнительная лицензия от 17 ноября 2016 года выдана кредитной организации «в связи с расширением деятельности», поясняется в сообщении Банка России. В ЦБ уточнили, что АйСиБиСи Банк обратился за получением лицензии на привлечение вкладов впервые. В соответствии с действующим законодательством банк становится участником системы страхования вкладов, напоминают в Центробанке.

На текущий момент в списке участников ССВ, который размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов, банк отсутствует.

В списке услуг для физических лиц на сайте АйСиБиСи Банка сейчас значатся переводы без открытия счета по РФ в рублях и иностранных валютах за ее пределами, перевод средств в оплату виз и консульских сборов в пользу посольства КНР в России, переводы с возможностью выплаты в китайских юанях.

В офисе АйСиБиСи Банка порталу Банки.ру позже в четверг уточнили, что открыть там вклад можно будет через полгода.



В основном банк работает с корпоративным сектором. Ядром его клиентской базы являются многочисленные российские и китайские компании, обслуживающие товарооборот между двумя странами. Основным источником фондирования также выступают средства корпоративных клиентов.

Кроме того, в сентябре АйСиБиСи Банк стал клиринговым банком для проведения расчетов в китайских юанях в России.



В России появился расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях Народный банк Китая 23 сентября принял решение о назначении АйСиБиСи Банка (Москва) клиринговым банком по операциям в юанях на территории РФ. Данное решение принято в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в рамках меморандума о взаимопонимании между Банком России и Народным банком Китая, подписанного в ходе официального визита президента РФ в Китай 25 июня 2016 года, поясняется в сообщении российского ЦБ.



