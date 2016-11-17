По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации

Обязательные нормативы ЦБ в октябре нарушили 14 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Столичный банк «Метрополь» два дня, 6 и 7 октября, нарушал норматив достаточности собственных средств (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юридических лиц (Н12). Значение норматива достаточности собственных средств (Н1) в эти два дня опускалось до уровня 4,97% (при минимально установленном уровне 8%), значение нормативов Н1.1 и Н1.2 снижалось до 1,84% (при установленных минимумах 4,5% и 6% соответственно). Отметим, что новый месяц банк встретил без нарушений, значение норматива Н1 составило 14,06%, Н1.1 и Н1.2 — по 7%.

​СМИ: банк «Метрополь» отключен от системы БЭСП Банк России отключил московский банк «Метрополь» от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает РИА Новости со ссылкой на источники на рынке.



Дочерняя кредитная организация Азиатско-Тихоокеанского Банка «М2М Прайвет Банк» на протяжении четырех дней нарушала норматив достаточности собственных средств (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юрлиц (Н12). В течение двух дней банком также не выполнялся норматив текущей ликвидности (Н3). На начало нового месяца ситуация не изменилась.

Омский банк «Сириус» на протяжении восьми дней нарушал норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2). На начало ноября эти нормативы показали отрицательные значения, при этом норматив достаточности собственных средств (Н1) выполнялся с большим запасом и составил 21,72% (при минимально установленном уровне 8%).

Московский «Плюс Банк» нормативов не нарушал, однако на протяжении девяти дней имел уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 5,125%.

В список нарушителей обязательных нормативов Банка России в октябре, помимо вышеперечисленных банков, также вошли: Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический» и Крайинвестбанк.

Рост Банк и Бинбанк Кредитные Карты данные 123-й формы (расчет собственных средств) и 135-й формы (информация об обязательных нормативах) не раскрыли.

Кредитные организации «Пересвет», Росэнергобанк, Экономбанк, Автовазбанк, Балтийский Банк, Тимер Банк, Банк ЧБРР, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) и Дж.П. Морган Банк Интернешнл полностью не раскрыли данные своей отчетности.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.