В АСВ предупреждали о том, что, возможно, не все вкладчики банка «Камский Горизонт» найдут себя в реестре

Вкладчики банка «Камский Горизонт», лицензия у которого была отозвана 3 ноября, заявляют о проблемах с получением страховых выплат.



«У меня и у моей жены в банке было размещено два вклада на довольно приличные суммы, но когда я пришел за получением страховых выплат, то в реестре вкладчиков нас не оказалось», — рассказал порталу Банки.ру один из клиентов «Камского Горизонта».

По его словам, он открывал вклад в декабре 2015 года, а затем в июне продлил вклад еще на полгода. «Изначально там была выгодная ставка 15% сроком на полгода, когда я пришел забрать деньги по окончании этого срока, в банке мне предложили продлить вклад с таким же уровнем ставки еще на полгода. У меня есть все необходимые документы, приходно-расходные ордеры и выписки», — сказал он. «При мне около десяти человек, пришедших за выплатой, столкнулись с такой же ситуацией: либо их вообще не было в реестре, либо сумма вклада была в разы меньше той, которую они вложили в банк», — сообщил собеседник Банки.ру.

Ситуацию с выплатой страхового возмещения обсуждают на форуме портала Банки.ру.

«Полчаса назад вышла из офиса на «Киевской», оформляли полтора часа, в реестре хоть есть, но сумма сильно меньше, написала заявление о несогласии для АСВ...» — пишет клиент «Камского Горизонта».

«Вести неутешительные: нет в реестре, по крайней мере всех тех, кто сейчас пытается получить возмещение...» — сообщает другой клиент банка.

По данным Банка России, «Камский Горизонт» полностью утратил собственные средства в результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам. Финучреждение не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации, отметили в ЦБ.

По информации АСВ, согласно полученному реестру обязательств «Камского Горизонта», за выплатой страхового возмещения на сумму около 371,2 млн рублей могут обратиться порядка 950 вкладчиков, в том числе около 50 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 4,7 млн рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Республике Татарстан за выплатой страхового возмещения на сумму около 223,5 млн рублей могут обратиться порядка 530 вкладчиков, в Москве и Московской области — на сумму около 65,3 млн рублей порядка 180 вкладчиков.

При этом в АСВ предупреждали о том, что, возможно, не все вкладчики найдут себя в реестре.

«По операциям московских офисов банка при формировании реестра его обязательств перед вкладчиками были выявлены отдельные признаки нарушений при ведении учета вкладов. Сведения о части привлеченных в городе Москве денежных средств не переданы бывшим руководством банка назначенной Банком России временной администрации и, соответственно, могут быть не отражены в реестре, формируемом на основании официальных данных бухгалтерского учета», — говорится в сообщении АСВ.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

