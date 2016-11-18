Бинбанк и Бинбанк Мурманск в рамках реорганизации присоединены к МДМ Банку, который одновременно переименован в Бинбанк. Таким образом, объединенный банк и все его офисы продолжат работать под брендом Бинбанка, говорится в релизе кредитной организации.

«Реорганизация банков не влечет за собой неудобств для клиентов: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) остались прежними, перезаключать их не требуется. Дебетовые и кредитные карты продолжают действовать в прежнем режиме, перевыпускать их не нужно до истечения срока действия», — уточнили в финучреждении.



Председателем правления Бинбанка является его совладелец Микаил Шишханов, первыми заместителями председателя правления — Александр Лукин и Петр Морсин, заместителем председателя правления — Алексей Китаев.

«Мы заложили основу для создания банка международного уровня, инновационного и высокотехнологичного, — говорится в комментарии Микаила Шишханова. — В следующем году мы продолжим интеграционное и технологическое совершенствование объединенного банка, после чего будем готовы к новым сделкам по слиянию и поглощению».

Бинбанк будет присоединен к МДМ Банку и даст ему свой бренд Акционеры Бинбанка и МДМ Банка на внеочередном общем собрании 7 октября утвердили схему юридического объединения двух банков. Как сообщили в Бинбанке, решено, что он будет присоединен к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжит работать под брендом Бинбанка (МДМ Банк будет переименован в «Бинбанк»).

Активы объединенного Бинбанка составили порядка 1,1 трлн рублей, капитал — 90 млрд, средства частных лиц — около 530 млрд.



Напомним: ранее в 2016 году к Бинбанку были присоединены еще четыре банка: «Кедр», Бинбанк Смоленск, Бинбанк Сургут и Бинбанк Тверь. Кроме того, была реализована технологическая интеграция Бинбанка Кредитные Карты, который является карточной «дочкой» Бинбанка и продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо.