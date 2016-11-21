Крупнейшие по объему кредитов физлицам банки недавно начали или собираются в ближайшее время пользоваться упрощенным порядком взыскания розничных долгов. Для этого достаточно вписать в кредитный договор пункт о возможности взыскивать просрочку по розничным кредитам без суда на основании исполнительной надписи нотариуса в бесспорном порядке, пишет «Коммерсант».

Такое право появилось у банков благодаря вступившим в силу в июле поправкам к «Основам законодательства о нотариате». Райффайзенбанк, Хоум Кредит Банк и «Русский Стандарт» стали включать соответствующий пункт в кредитные договоры с октября. Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ и Росбанк планируют делать это с января, а сейчас «адаптируют процессы под новый механизм».

Исполнительная надпись нотариуса — это распоряжение о принудительном взыскании в пользу кредитора суммы задолженности или об истребовании имущества должника. Для того чтобы ее применить, упоминание о такой возможности кредитора должно быть записано в кредитных договорах или дополнительных соглашениях к ним. При наличии пункта в договоре после получения исполнительной надписи нотариуса банк может сразу обращаться к приставам для взыскания долга, минуя суд.

Банк может получить исполнительную надпись при наличии просрочки по кредиту свыше двух месяцев. Норма распространяется на договоры, заключенные после вступления поправок в силу, или на старые договоры при наличии допсоглашения, подписанного обеими сторонами.

Главный плюс нового механизма для банков — увеличение скорости взыскания. Кроме того, сократятся расходы кредитора на получение исполнительного документа, в частности сумма госпошлины за получение исполнительной надписи в целом ниже, чем за обращение в суд.

Между тем по мнению правозащитников, новая норма — большая проблема для граждан. «У заемщиков даже не будет возможности вступить в переговоры, отстоять свои права, их долги будут взиматься автоматически», — опасается председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Пострадать от применения банками нового упрощенного порядка сбора долгов могут не только должники, но и профессиональные взыскатели. Впрочем, все будет зависеть от того, насколько широко банки будут применять новый механизм на практике, говорят участники рынка. Как пояснил начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин, исполнительная надпись нотариуса позволяет взыскивать только тело долга и предусмотренные кредитным договором проценты, но не пени и штрафы. Кроме того, банкам еще предстоит определить, по каким суммам и видам кредитов наиболее эффективен именно этот способ взыскания.