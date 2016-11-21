Арест бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева никак не повлияет на сделку по приобретению «Башнефти» «Роснефтью», заверил президент России Владимир Путин.

«Никак не может повлиять это событие печальное (арест экс-министра) на сделку «Роснефти» по приобретению пакета «Башнефти», — заявил он журналистам на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.



«Более того — мы рассчитываем на то, что синергетический эффект (от сделки) будет значительным, — добавил глава государства. — Ведь мы, когда высказывали сомнения о целесообразности приобретения «Башнефти» «Роснефтью», мы говорили о том, что контрольный пакет в «Роснефти» принадлежит государству. Но это, кстати говоря, не государственная компания, значительный пакет принадлежит иностранному участнику — «Бритиш Петролеум».

По словам президента, приватизация самой «Роснефти» станет уже непосредственно приватизацией госсобственности. «Мы в этом смысле никак не отказываемся от своих первоначальных планов по приватизационным сделкам. Разумеется, и правительство, и менеджмент «Роснефти» будут работать над реализацией второго шага этого плана, то есть над продажей пакета самой «Роснефти», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин считает, что «дело Улюкаева» должны в итоге комментировать следственные органы и суд. «Что ж здесь комментировать? Это в конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Только после этого можно сказать что-то по сути», — добавил российский лидер.

«Факт того, что это состоялось, это печальный очень факт, — признал президент. — Но я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода».

Путин выразил уверенность, что «такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот — только укрепляют деловой климат в России». «Все должны знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было, закон будет применяться одинаково ко всем», — подчеркнул он.