Ставка по спецпредложению «Без границ+» — максимальная для вкладов с аналогичными условиями

Банк «Ренессанс Кредит» предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Без границ +» на специальных условиях.

Вклад можно открыть с 21 по 30 ноября 2016 года, предварительно получив промокод.

Минимальная сумма депозита составляет 1 тыс. рублей, средства размещаются на 181 день, процентная ставка установлена в размере 8,25% годовых.

«Проценты могут ежемесячно выплачиваться на текущий или карточный счет, что позволит вкладчику оперативно распоряжаться своим доходом, либо по выбору клиента проценты могут ежемесячно капитализироваться, увеличивая доходность депозита», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

Пополнение вклада возможно в течение всего срока договора, минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тыс. рублей. Допускается частичное расходование средств до минимальной суммы вклада, при досрочном расторжении договора ставка сохраняется.

Процентная ставка по спецпредложению «Без границ+» — максимальная для вкладов с аналогичными условиями, подчеркивает эксперт.

Оформить вклад «Без границ+» на специальных условиях смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Казани, Новосибирска, Улан-Удэ и других городов.