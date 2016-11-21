Банк «Ренессанс Кредит» предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Без границ +» на специальных условиях.
Вклад можно открыть с 21 по 30 ноября 2016 года, предварительно получив промокод.
Минимальная сумма депозита составляет 1 тыс. рублей, средства размещаются на 181 день, процентная ставка установлена в размере 8,25% годовых.
«Проценты могут ежемесячно выплачиваться на текущий или карточный счет, что позволит вкладчику оперативно распоряжаться своим доходом, либо по выбору клиента проценты могут ежемесячно капитализироваться, увеличивая доходность депозита», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.
Пополнение вклада возможно в течение всего срока договора, минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тыс. рублей. Допускается частичное расходование средств до минимальной суммы вклада, при досрочном расторжении договора ставка сохраняется.
Процентная ставка по спецпредложению «Без границ+» — максимальная для вкладов с аналогичными условиями, подчеркивает эксперт.
Оформить вклад «Без границ+» на специальных условиях смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Казани, Новосибирска, Улан-Удэ и других городов.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении потребительских кредитов, выпуске кредитных и дебетовых карт, привлечении средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц. Контролирующим акционером банка является группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,50% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 174,25 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,03 млрд, кредитный портфель — 143,26 млрд, обязательства перед населением — 118,96 млрд.