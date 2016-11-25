Портал Banki.ru запустил собственный Telegram-бот. Найти его можно по нику @Banki_ru_bot . В нем каждый пользователь сможет найти то, что нужно именно ему: новости (а также темы дня, видеосюжеты и мнения экспертов рынка), актуальные курсы валют, информацию обо всех действующих отечественных банках, а также о финучреждениях, лишившихся лицензии.



Кроме того, в боте Banki.ru пользователи могут подписаться на эксклюзивные новости финансового рынка, получать информационную рассылку об интересных им банках, клиентами которых они являются или за деятельностью которых следят. Для этого нужно написать наименование кредитного учреждения и отправить его. Система автоматически сгенерирует ответ, состоящий из пяти последних публикаций Banki.ru с упоминанием банка, и предложит оформить подписку на новости о нем.

В следующих версиях бота его функционал будет расширен.



Если у вас есть предложения по оптимизации бота или его совершенствованию, то вы можете оставить их здесь.