Минфин вновь вернулся к идее занять у населения через специальные облигации федерального займа (ОФЗ) и обещает, что появятся они уже до конца текущего года. Партнером по проекту чиновники выбрали Сбербанк, сказал «Коммерсанту» замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Пока не определены параметры выпуска облигаций, важнейший элемент — доходность этого инструмента, насколько он будет конкурентен, — признал Сторчак. — Планируется выпустить бумаги до конца 2016 года, но «любой ценой» реализовывать это мы не будем». Планируемая сумма выпуска ОФЗ для населения на уровне порядка 20 млрд рублей не учтена в дополнительных 200 млрд рублей внутренних заимствований в рамках недавно принятых Госдумой поправок к федеральному бюджету 2016 года.

Граждане могут приобрести ОФЗ и сейчас, однако не все знают о такой возможности и операция эта далеко не простая. «Необходимо заключить с банком или брокером брокерский договор, а также депозитарный договор, которые могут быть малопонятны среднестатистическому россиянину», — поясняет гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Минцев. Сумма инвестиций при этом неограниченна, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, хотя брокеры предпочитают работать с крупными суммами — сотнями тысяч рублей.

Помимо существенного упрощения процедуры приобретения ОФЗ гражданами, принципиальное значение для их востребованности будет иметь доходность. По словам Сторчака, вопрос с доходностью облигаций, в том числе как она будет устанавливаться (рынком или будет фиксированной и привязана к ставке рефинансирования ЦБ), пока не решен. По словам старшего аналитика по облигациям ИК «Атон» Якова Яковлева, розничные покупатели будут сравнивать инструмент с традиционным банковским депозитом — ОФЗ для населения могут найти спрос, если будет предложена премия к ставке депозитов в крупных банках. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по итогам второй декады ноября составила 8,67%. Сейчас доходность стандартных ОФЗ — 8—9%.

Минфин сомневается, что рынок ОФЗ для физлиц станет масштабным проектом Объем рынка ОФЗ для физлиц в России, по оценке Минфина, не превышает 1 трлн рублей, поэтому ожидания, что этот проект станет масштабным, скорее всего, не оправдаются, полагает замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Планируется, что ОФЗ для населения не будут иметь вторичного обращения на рынке, но их можно будет предъявить к выкупу Минфину до наступления срока погашения, по истечении определенного минимального срока владения, данный срок пока не определен. Кроме того, ОФЗ для населения должны иметь документарную форму.

«Для большинства граждан важно, чтобы ценную бумагу можно было потрогать, — уверен главный экономист компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. — Однако документарные ОФЗ будут неудобны и невыгодны самому Сбербанку, поскольку даже физически развезти документы по 17,5 тысячи отделений Сбербанка — труд титанический».

В Сбербанке новый продукт не комментируют. Впрочем, собеседник издания в банке сильно сомневается, что ОФЗ для населения появятся в ближайшее время. «На сегодня нет спроса, так как нет продукта. И для возникновения спроса необходима масштабная работа по его продвижению в течение нескольких лет», — уверен он.