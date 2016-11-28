Центробанк не рекомендует банкам регистрировать новые выпуски сберегательных сертификатов на предъявителя, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской среде. Банкиры, желавшие зарегистрировать выпуск сберсертификатов на предъявителя в ЦБ, получали рекомендации не использовать данный инструмент.

«Письменных рекомендаций не было, но устно регулятор уже некоторое время указывает на то, что к данному инструменту у него есть вопросы, — говорит один из собеседников издания. — Сейчас избыток ликвидности, поэтому банки могут спокойно выполнить пожелание регулятора».

Этот набиравший в последние годы популярность у граждан инструмент накопления с середины 2016-го впервые показал сокращение объемов вложенных в него средств. С июля по октябрь снижение составило 10%. Как следует из «Обзора банковского сектора», 1 июля объем средств, размещенных в этот инструмент, составлял 599,2 млрд рублей, а на 1 ноября — 537,9 млрд рублей. До сих пор столь резкого падения инвестиций в сберсертификаты не было.

Сберсертификаты делятся на именные и на предъявителя (предъявить их к погашению может любое лицо). Последние не подпадают под действие системы страхования вкладов, что избавляет банки от необходимости платить взносы в фонд страхования вкладов со средств, привлеченных через них. Основными игроками на рынке сберсертификатов являются госбанки — Сбербанк и ВТБ, на них приходится 91,8% всех привлеченных через этот инструмент средств. Оба банка выпускают сертификаты на предъявителя. Помимо Сбербанка и ВТБ сберсертификаты выпускают еще около 20 банков.

Как показывает анализ отчетности банков, именно лидеры рынка сберсертификатов обеспечили столь резкое его сокращение. У Сбербанка объем средств, привлеченных через этот инструмент, в июле — октябре сократился на 49 млрд рублей, у ВТБ — на 10 млрд рублей.

На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в ГК, запрещающие предъявительские сберегательные сертификаты. Ранее Минфин, инициировавший законопроект, объяснял, что сертификаты на предъявителя создают условия для отмывания средств, так как не имеют ограничений по сумме и не предусматривают запрета на использование их в качестве расчетного и платежного средства. Минфин поддерживал и Росфинмониторинг, так как сертификаты на предъявителя не позволяют установить происхождение денежных средств и не соответствуют стандартам FATF.

В условиях скорого запрета на сертификаты на предъявителя рекомендации ограничить их выпуск выглядят логично, считают эксперты.