Сегодня можно записаться на получение вклада 10 декабря

В Международном Банке Развития просят оставлять заявки для получения вкладов.

Как сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации, в понедельник, 28 ноября, можно записаться на получение вклада на 10 декабря. «Необходимо заранее оставить заявку на получение вклада. Сейчас записываем на 10 декабря», — сказала сотрудник банка, объяснив это большим количеством желающих забрать свои депозиты.



Ранее стало известно, что банк был отключен от системы электронных банковских платежей (БЭСП). «Мы обслуживаем платежи, но обрабатываем их вручную», — уточнили сегодня в банке.

На 1 ноября Международный Банк Развития привлек вклады на сумму 388 млн 271 тыс. рублей, рост с начала года составил 63,79%. Одновременно в этот период произошел рост кредитов, выданных предприятиям, на 30,6%, на 1 ноября их объем составил 2 млрд 14 млн рублей.