Банк России проанализировал и частично учел предложения участников рынка относительно концепции регулирования категорий инвесторов на фондовом рынке и определения их инвестиционного профиля.

Как указано в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ, в итоговом виде концепция сохранила предложенное регулятором разделение инвесторов на три категории: профессиональных, квалифицированных и неквалифицированных (с дополнительной градацией последних на лиц, у которых на брокерском счете до 400 тыс. рублей, и тех, у кого больше). Предполагается, что неквалифицированные инвесторы — это те, кто не обладает специальными знаниями в области фондового рынка, но хотел бы использовать финансовые инструменты для приумножения своих сбережений. Совершенствование мер по защите прав этого типа инвесторов и впоследствии привлечение массового инвестора на фондовый рынок являлись основными целями Банка России при разработке концепции, напоминает регулятор.

Согласно предложенной градации, неквалифицированному инвестору особо защищенной категории (имеющему менее 400 тыс. рублей на брокерском счете) будут доступны по умолчанию такие инструменты, как обращающиеся на организованном рынке акции, облигации, ETF (из котировальных списков первого и второго уровней), инвестиционные паи (для неквалифицированных инвесторов), а также будет предоставлена возможность выхода на организованный валютный рынок и организованный рынок драгоценных металлов. Такой инвестор сможет приобрести и иные финансовые инструменты, соответствующие его инвестиционному профилю. При этом брокер должен обеспечить неквалифицированного инвестора паспортами продуктов: сведениями о характеристиках и рисках биржевых и внебиржевых инструментов. Подготовкой паспортов займутся биржа и саморегулируемые организации.

Банк России готов также рассмотреть возможность предложения этой категории инвесторов некоторых инструментов из списка третьего уровня — их критерии в настоящее время обсуждаются.

Помимо этого, неквалифицированному инвестору особо защищенной категории после сдачи специализированных онлайн-экзаменов на сайте биржи может быть предоставлен доступ к торговле с кредитным плечом или к торговле производным финансовым инструментом. При этом подразумевается, что потери клиента будут ограничены размером средств, предоставленных им брокеру.

Инвесторам с суммой счета до 400 тыс. рублей могут разрешить торговать с кредитным плечом Первый зампред ЦБ Сергей Швецов встретился с представителями фондового рынка, чтобы обсудить предложенную регулятором концепцию защиты инвесторов, рассказали «Ведомостям» несколько участников встречи.

Остальные неквалифицированные инвесторы, имеющие сумму более 400 тыс. рублей на брокерском счете, без определения инвестиционного профиля получат доступ к тем же инструментам, что и особо защищенная категория, а также к ценным бумагам из списка третьего уровня и к торговле с кредитным плечом без предварительного тестирования. При этом у них будет возможность приобрести любой другой финансовый инструмент, не противоречащий их инвестпрофилю.

Для данной категории также предусмотрена опция «последнее слово за клиентом» — доступ к сложным инструментам, не соответствующим инвестиционному профилю, в том случае если начинающий инвестор считает себя достаточно опытным и настаивает на соответствующем размещении своих активов. Однако в таком случае клиенту будет предложен определенный период времени на раздумья, лишь по истечении которого он сможет воспользоваться своим правом решающего слова.

«Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированых инвесторов, — пояснил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. — И в первую очередь мы должны защитить начинающих инвесторов от рисков, которых они не понимают, и от возможных убытков, связанных с такими рисками».

Согласно концепции, всем пришедшим на фондовый рынок начинающим инвесторам будет дана возможность один раз в год рискнуть суммой до 50 тыс. рублей, вложив ее в абсолютно любой продукт.

Для того чтобы получить статус квалифицированного инвестора, клиенту необходимо будет соответствовать одному из условий: обладать квалификационным аттестатом, иметь опыт инвестирования от года или опыт работы по профилю от двух лет в организации, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с законом. Кроме того, получить данный статус можно будет, сдав успешно онлайн-экзамен и имея на брокерском счете средства в размере не менее 1,4 млн рублей в сочетании с опытом инвестирования от полугода. Финансовые активы в сумме от 10 млн рублей также дадут право стать квалифицированным инвестором. При этом регулятор согласен на так называемую дедушкину оговорку: квалифицированными могут быть признаны все инвесторы, являющиеся таковыми на момент введения в действие новых требований (без привязки к опыту работы на финансовом рынке).

Квалифицированным инвесторам будут доступны сложные инвестиционные инструменты и услуги по результатам инвестиционного профилирования, перечень которых будет определен в соответствии с требованиями стандартов саморегулируемой организации. Эта категория инвесторов также получит возможность воспользоваться опцией «последнее слово за клиентом», однако, в отличие от неквалифицированных инвесторов, без отсрочек.

К профессиональным инвесторам регулятор намерен отнести тех, кто соответствует хотя бы одному из критериев: имеет международный сертификат, проработал по профилю не менее трех лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с законом (финансовая организация), или обладает активами, превышающими 50 млн рублей.

Согласно концепции ЦБ, инвестиционный профиль будет определяться или независимым инвестиционным советником, или сотрудником брокера, не отвечающим за привлечение клиентов и не предлагающим клиентам инструменты для инвестирования. Особое внимание регулятор обращает на необходимость принятия мер по предотвращению конфликта интересов между функциями продажи и инвестиционного консультирования. Предполагается, что требования к предотвращению конфликта интересов будут устанавливаться саморегулируемой организацией. При появлении на рынке значительного числа начинающих инвесторов снизить расходы на определение профиля и инвестконсультации помогло бы внедрение робоэдвайзинга, считают разработчики концепции.

ЦБ: особое внимание надо уделить робоэдвайзингу Риск-профилирование частных инвесторов смогут осуществлять инвестиционные советники — как отдельные юрлица, так и сотрудники компаний — профессиональных участников рынка ценных бумаг (но не те, которые занимаются продажами продуктов, чтобы исключить конфликт интересов). Об этом на конференции «Розничный инвестор 2016» заявил руководитель cлужбы Банка России по защите прав потребителей, финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута.

Банк России также готов дать возможность брокеру при проверке сведений о доходах клиента запросить с согласия последнего данные Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы и бюро кредитных историй.

Кроме того, предусмотрена ответственность финансовой организации за неправильное категорирование клиента, а также за предложение инвестору не соответствующих его профилю финансовых инструментов. В этом случае финансовые советники будут нести фидуциарную ответственность. Доказывать, что уровень риска предложенного клиенту инструмента был приемлемым для его инвестпрофиля, также придется финансовому советнику, а рассматривать такие споры будет в первую очередь специальная дисциплинарная комиссия СРО. Если же клиент подаст претензию на деятельность финансовой организации, то при отсутствии у нее подтверждающих документов представленные сведения будут трактоваться в пользу клиента.

​ЦБ предлагает ввести ответственность брокера за инвестиционное консультирование Банк России предлагает установить фидуциарную ответственность брокеров за результаты инвестирования средств клиентов. Если финансовый посредник оказывает влияние на клиента в том, какой портфель приобрести, во что вложиться, какой аппетит к риску предложить клиенту, тогда он должен нести фидуциарную ответственность за результаты этих сделок, отметил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас брокер фидуциарной ответственности не несет.

Изложенная концепция ляжет в основу дорожной карты по подготовке изменений регулирования на финансовом рынке, которые Банк России намерен разработать уже в 2017 году.



Следующим шагом для регулятора станет установление требований к раскрытию информации о таком продукте, как инвестиционное страхование жизни, а также установление требований к страховой компании по размещению привлеченных средств. В настоящее время при отсутствии обязательности раскрытия страховыми организациями информации существует риск непонимания этого продукта инвесторами, которых можно отнести к категории неквалифицированных. Сохраняются риски невыплаты негарантированной части (дохода от инвестирования) и гарантированной части при банкротстве организации. Банк России намерен установить определенные требования к раскрытию страховыми организациями информации, а также предоставить неквалифицированному инвестору доступ к этому инструменту в зависимости от структуры активов (по аналогии с ПИФами — для квалифицированных или неквалифицированных инвесторов). Данные предложения также будут обсуждаться с участниками рынка.

