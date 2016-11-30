Владелец Юниаструм Банка Артем Аветисян проводит due diligence Связь-Банка и «Глобэкса». До сих пор ни один из кандидатов на покупку «дочек» Внешэкономбанка (ВЭБ) так и не продвинулся дальше due diligence, однако в отличие от остальных интересантов у Аветисяна есть реальная цель приобретения , пишет «Коммерсант».

«Артем Аветисян начал due diligence в первой половине ноября», — рассказал изданию источник, близкий к ВЭБу. По словам другого источника, оценка действительно проводится, но пока говорить что-либо о перспективах сделки крайне преждевременно.

Приобретение «Глобэкса» и Связь-Банка Аветисян рассматривает в целях реализации идеи создания единого банка для малых и средних предприятий (МСП). Впервые о подобных планах банкир заявил летом нынешнего года, предложив создать новый банк на базе Юниаструм Банка, банка «Восточный», Кредит Европа Банка и МСП Банка, которые он планировал консолидировать. Впрочем, на данный момент Аветисян является владельцем лишь Юниаструм Банка, который, в свою очередь, владеет «Восточным» на 9,8%. Банки находятся в процессе объединения, доля Аветисяна в объединенном банке составит около 40%.

​ЦБ сообщил о начале реорганизации ​банка «Восточный»​ в форме присоединения к​ нему Юниаструм Банка​ Банк России уведомляет о начале процедуры реорганизации Восточного Экспресс Банка в форме присоединения к нему Юниаструм Банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

Однако идея Аветисяна создать банк для МСП неожиданно получила поддержку первого вице-премьера Игоря Шувалова, отмечает издание. Для большого проекта только Юниаструм Банка и «Восточного» недостаточно, поэтому и было решено посмотреть на активы ВЭБа, указывает собеседник газеты, близкий к Аветисяну.

Впрочем, определяющее значение будет иметь цена. До сих пор ВЭБу не удалось сойтись в оценке своих «дочек» ни с одним из потенциальных покупателей. «У меня нет такой позиции, за какой минимум я готов продать, я буду бороться за максимум», — заявлял в ноябре глава ВЭБа Сергей Горьков. По данным издания, госкорпорация не рассматривает вариант отдать банки по отдельности, обмен на акции других банков, сделку в виде объединения с другими игроками. При этом даже с учетом недавно проведенной докапитализации банка «Глобэкс» на 29,5 млрд рублей и проводимой сейчас докапитализации Связь-Банка на 15 млрд рублей инвесторы считают, что это полностью не закроет объем проблем в кредитных портфелях банков и ВЭБу придется согласиться на значительный дисконт к капиталу.

Продажа «Глобэкса» и Связь-Банка ВЭБа запланирована на первое полугодие 2017 года. Ранее Сергей Горьков говорил, что рассчитывает определиться с финальным покупателем до конца года.