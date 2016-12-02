Вологдабанк отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), сообщил порталу Банки.ру источник на рынке.

«Банк отключили этим утром», — рассказал источник в пятницу.

В кол-центре кредитной организации о перебоях с проведением платежей не знают. «С подобными жалобами (на непроведение платежей. — Прим. ред.) к нам сегодня не обращались», — заявили в банке.

Попытки соединиться со специалистами по системе «Банк — клиент», через которую проводятся платежи Вологдабанка, окончились неудачей: номер оказался недоступен.

Официального комментария корреспонденту Банки.ру Вологдабанк также предоставить в срок не сумел.