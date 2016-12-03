Банк России опроверг информацию о краже хакерами 2 млрд рублей с корреспондентских счетов ЦБ РФ.



«Информация о краже 2 миллиардов рублей с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В Обзоре финансовой стабильности речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 год», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что хакеры украли с корсчетов российских банков в ЦБ 2 млрд рублей, при этом были попытки похитить 5 млрд рублей.

В целом Банк России не ожидает экстраординарных ситуаций от возможных кибератак. В настоящее время ЦБ плотно работает с ФСБ и МВД в связи с готовящейся кибератакой из-за рубежа, уведомлены и проинструктированы более 300 банков. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. По его словам, российские банки хорошо защищены от кибератак, возникновения экстраординарной ситуации регулятор не ожидает.

По информации ЦБ, в начале 2016 года были зафиксированы целенаправленные атаки, связанные с подменой входных данных для автоматизированного рабочего места клиента Банка России, было предотвращено хищение на 1,67 млрд рублей.