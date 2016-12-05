Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 тыс. рублей

Госдума планирует увеличить в несколько раз размер задолженности, при котором должнику запрещается выезд за рубеж. Соответствующие поправки предполагается внести в правительственный законопроект, предусматривающий ускорение снятия запрета на выезд для погасивших долг, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в Госдуме.

Законопроект о внесении изменений в закон «Об исполнительном производстве» был подготовлен Минюстом и внесен в Госдуму в октябре. Профильный думский комитет по государственному строительству и законодательству собирается рассмотреть этот документ к первому чтению 8 декабря. Законопроект есть в повестке комитета, подтвердил изданию его председатель Павел Крашенинников.

Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 тыс. рублей и возобновляется вплоть до погашения долга. Сумма очень маленькая, очень много народу не выезжает, гражданам нужно сделать разгрузку, поясняет собеседник в «Единой России», уточняя, что «сумма может измениться в разы».

К тому же информация о погашении долга плохо доходит до приставов, этот вопрос будет решать правительство, добавляет депутат. Согласно правительственному законопроекту, данные о погашении долга должны поступать в информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Правительство также предлагает разрешить принимать решение о снятии с должников ограничения на выезд не только судебным приставам, выносившим такое постановление, но и приставу-исполнителю структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В октябре, выступая на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что снятие запрета на выезд для расплатившихся должников должно занимать не больше суток.

По состоянию на 24 октября 2016 года, по информации руководителя ФССП Артура Парфенчикова, ограничение в праве на выезд за пределы России действовало для 1 млн должников, а всего с начала 2016 года, по данным ФССП, было вынесено около 1,6 млн постановлений об ограничении на выезд из России — в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.