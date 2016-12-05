Предложения по совершенствованию развития человеческого капитала (ЧК) являются одним из важнейших направлений стратегии развития страны, которую сейчас разрабатывает Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Согласно планам, опережающее развитие России обеспечат повышение доли квалифицированных мигрантов, реформы здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения, пишут «Известия».

В ЦСР изданию подтвердили, что человеческий капитал и его развитие будет являться частью экономической стратегии, над которой работает организация.

«Центром политики, как отметил президент, становится человек. Именно поэтому столько внимания было уделено образованию, медицине, волонтерству и благотворительности. Для нас это означает переход к экономике знания. В результате основой капитала России должны стать не ее недра, а знания, трудовой потенциал и мотивированность граждан. Эту задачу будет решать экономическая стратегия», — рассказала изданию руководитель информационного департамента ЦСР Елена Долгих.



Планируется, что эти предложения будут использованы при подготовке плана действий до 2025 года, которые позволят на рубеже 2019—2020 годов выйти на темпы роста ВВП выше мировых.



По данным издания, ЦСР использует расчеты из доклада ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, который обсуждался на одном из закрытых заседаний рабочей экспертной группы ЦСР. Как отмечается в докладе, человеческий капитал — решающий ресурс и главный продукт экономики XXI века, производство ЧК в долгосрочном периоде создает максимальную добавленную стоимость и обеспечивает максимальный рост для страны.

«ЧК — это способность человека создавать ценность — реальный или потенциальный доход для себя, для своего нанимателя и в конечном счете для экономики в целом», — указывает ректор ВШЭ. Причем, как подчеркивается в докладе, современные реалии подразумевают включение потребления в человеческий капитал.

«Основная цель социальной политики 2015—2025 годов — осуществить поворот системы ее приоритетов. Если в последние десять лет основные ресурсы общества направлялись на цели, не являющиеся инвестициями в ЧК, то сегодня необходимо совершить маневр ресурсами в первую очередь внутри самого социального сектора», — отмечается в докладе. При этом для осуществления этого маневра ВШЭ подготовила несколько базовых предложений для создания драйверов ЧК, которые способствовали бы экономическому росту.

В частности, специалисты ВШЭ отмечают, что Россия является одной из стран — лидеров по потоку трудовых мигрантов. Однако трудовые мигранты устойчиво заняли ниши малоквалифицированных рабочих и рабочих средней квалификации. В среднесрочной перспективе широкое использование дешевого труда мигрантов (зарплата ниже в среднем на 20%, чем у российских граждан) отрицательно скажется на возможности технологического обновления отраслей, где они заняты, повышения эффективности и качества их работ и услуг.

При этом Россия проигрывает другим странам в части привлечения в экономику носителей большого ЧК — работников высокой и средней квалификации, особенно ученых и предпринимателей, указывается в докладе. Баланс миграции «драйверов» у России отрицательный: страна ежегодно теряет до 5% ученых и предпринимателей (считая результаты образовательной миграции).

Для исправления положения в этой области в ВШЭ предлагают предпринять ряд мер: автоматически давать вид на жительство всем выпускникам российских вузов и колледжей; предоставлять ускоренный вид на жительство (без знания русского языка) и гражданство (при условии знания языка) высококвалифицированным специалистам и членам их семей; распространить благоприятные налоговые условия на малый бизнес, принадлежащий иностранным гражданам, переехавшим на проживание в России. Кроме того, необходимо создать национальный фонд привлечения российскими университетами, научными центрами и учреждениями культуры высококвалифицированных иностранных специалистов по образцу КНР (финансирование от 50% до 75% расходов на заработную плату и аренду жилья).

В плане здравоохранения ректор ВШЭ предлагает два пути: увеличение финансирования со стороны государства высокотехнологичных областей медицины (такую задачу в послании уже поставил президент) и самих граждан. Что касается широкого применения софинансирования со стороны граждан, то оно может быть использовано не только для здравоохранения, но и для образования.

Как указывается в докладе ВШЭ, пенсионная реформа хоть и косвенно, однако влияет на ЧК. В частности, за счет влияния на решение работника о продолжительности трудового периода. «Вероятность ее проведения после 2018 года близка к абсолютной, поскольку у государства не будет источников финансирования «пенсионного» дефицита», — указывается в докладе.

В документе прогнозируются последствия от реформы. Во-первых, повышение пенсионного возраста увеличивает потенциальное вовлечение людей возраста 55—65 лет и 60—65 лет в трудовую активность примерно на 30%. Одновременно будет повышаться среднее количество рабочих часов в неделе, поскольку работающие в настоящее время граждане этих возрастов будут пытаться компенсировать потерю пенсии.

Во-вторых, переход к накопительной пенсии на основе собственных отчислений работника значительно повысит его собственные усилия, создаст дополнительные стимулы для повышения квалификации.

С учетом сложившейся структуры системы образования и предпочтений абитуриентов в ВШЭ предполагают, что число работников с высшим образованием вырастет до 32—36 млн человек и составит от 55% до 60% участников рынка труда. В настоящее время — 24 млн человек и 35% занятых. Доля работников средней квалификации (после колледжа) не изменится и будет составлять 25%. Доля окончивших НПО (начальное профессиональное образование) сократится вдвое до 10—11%, доля лиц с полным средним образованием — до 11—12%, а доля людей с более низким образованием упадет до 2% (сейчас 3%).

Это усугубит уже ощущаемую в экономике крупных городов проблему несовпадения спроса и предложения на рынке труда, полагают в ВШЭ.

Решение проблемы в ВШЭ видят в развитии бакалавриата (программа обучения, дающая пользующуюся спросом на рынке прикладную квалификацию в основном в сферах выполнения сложных производственных и сервисных регламентов). Это соответствует указу президента о превращении к 2018 году 30% мест ВПО (высшее профобразование) в прикладной бакалавриат.

Уделяется в докладе внимание и изменениям в школьном образовании, чтобы уже на этой ступени формировались необходимые ЧК трудовые и предпринимательские ценности и связанные с ними социальные навыки. В частности, речь может идти о вовлечении школьников в благотворительные и волонтерские проекты, а также о разрешении детям работать 4—8 часов в неделю и зарабатывать.