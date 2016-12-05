Марк Шрайбер был назначен на должность председателя правления Росэнергобанка с 1 февраля 2016 года

Совет директоров Росэнергобанка принял решение прекратить полномочия председателя правления Марка Шрайбера с 5 декабря, об этом сообщается в материалах кредитной организации.



В документах уточняется, что Марк Шрайбер подал заявление о переводе на должность советника председателя правления банка.

Временное исполнение обязанностей председателя правления совет директоров возложил на заместителя предправления Виталия Сухова. Ему же поручено направить все необходимые документы в ГУ ЦБ РФ по ЦФО.

Марк Шрайбер родился в 1977 году в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве Москвы. С 2000 по 2003 год занимал должности начальника отдела развития клиентского бизнеса Альфа-Банка, руководителя отделения, руководителя сети Альфа-Банк-Экспресс. В последующем работал в BSGV, X5 RETAIL Group, «Фольксваген Финансовые услуги Рус». В 2009—2010 годах занимал пост директора по региональному развитию ОТП Банка. С 2010 года последовательно занимал должности заместителя председателя правления и первого заместителя председателя правления Росэнергобанка. 1 февраля 2016 года был назначен на должность предправления банка.