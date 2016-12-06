Акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) обсуждают с ЦБ схему, которая позволила бы кредитной организации избежать проблем в случае краха его проблемной «дочки» — М2М Прайвет Банка (М2М). С середины ноября М2М испытывает сложности с проведением платежей, и если дело закончится отзывом лицензии, то АТБ придется доформировать резервы на сумму около 7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Речь идет о схеме, схожей с той, что была выработана для банков-кредиторов рухнувшей авиакомпании «Трансаэро». Тогда ЦБ разрешил всем кредиторам формировать резервы под эти невозвратные кредиты не единовременно, а постепенно — в течение года по специально согласованному с регулятором графику

АТБ не только владелец, но и крупный кредитор М2М, у которого уже около месяца наблюдаются большие трудности с проведением платежей. Кроме того, все три норматива достаточности капитала М2М на 1 ноября опустились ниже минимально допустимых значений, при том что два из них «пробили» 2%, убыток составил 3,1 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей пришлось на октябрь.

Если восстановить положение М2М не удастся, то отзыв лицензии у него может привести к значительным проблемам у материнской структуры. В этом случае АТБ придется создать стопроцентный резерв по кредитам дочернего банка. По данным РСБУ, на все отчетные даты с начала года объем взаимной задолженности определенного срока у АТБ и М2М совпадает и на 1 ноября составил 6,1 млрд рублей. С учетом размера капитала АТБ (12,9 млрд рублей) дефолт по этому кредиту крайне негативно отразится на его устойчивости. Кроме того, в случае отзыва лицензии у М2М материнскому банку придется создать резерв в размере уставного капитала «дочки» (около 1 млрд рублей).

В отличие от М2М, чей уход с рынка мог бы пройти незаметно, АТБ — крупный региональный банк со значительным объемом вкладов: 73,6 млрд рублей. Таким образом, ЦБ сейчас пытается любым способом решить проблему на 70 млрд. При этом, по словам юристов, правовых оснований для льгот по начислению резервов ни в случае с «Трансаэро», ни сейчас нет.

Времени на решение вопроса у ЦБ не так много, отмечает издание. По закону, если значения всех нормативов достаточности капитала М2М опустятся ниже 2%, как и в случае если банк 14 дней не проводит платежи, регулятор обязан отозвать лицензию. В ЦБ не комментируют действующие банки. В АТБ указывают, что рассчитывают достичь договоренностей о спасении банка за счет применения в М2М процедуры bail-in (конвертация требований кредиторов в акции). Впрочем, по словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, такой сценарий очень маловероятен.