Московская биржа спустя два года после последней паники на валютном рынке разработала специальный режим торгов на случай резких колебаний курса доллара к рублю. Применяться он будет только по решению ЦБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию биржи.

Речь идет о дискретном аукционе — специальном режиме торгов, который заменяет приостановку торгов и используется биржей в случае значительного изменения котировок. Сейчас такой режим есть на фондовом рынке, он пришел как раз на замену полной остановке торгов по бумаге. На фондовом рынке режим дискретного аукциона включается при изменении цены акции на 20% в течение 10 минут. Во время аукциона собираются заявки, которые затем удовлетворяются по единой цене.

На валютном рынке режим дискретного аукциона будет вводиться только по предписанию ЦБ, говорится в презентации биржи. Торги будут длиться 15 минут. Первые 10 минут участники рынка подают заявки, следующие пять отведены на подачу заявки самим ЦБ и определение итоговой цены аукциона. При этом ЦБ может и не участвовать в торгах. Дискретный аукцион разработан только для одного инструмента — пары доллар/рубль расчетами «завтра». В течение дня он может применяться несколько раз, но последний должен начаться не позже 18:45 мск.

Итоговая цена дискретного аукциона рассчитывается как средневзвешенная от заявок, поданных в диапазоне между самой низкой ценой продажи и самой высокой заявкой на покупку. По ней и будут производиться расчеты между участниками рынка. «Все сделки заключаются по ценам как минимум не худшим, чем были указаны в заявках участников. При этом допускается частичное удовлетворение заявок», — говорит представитель биржи.

По словам участников рынка, на разработке режима дискретного аукциона ЦБ настаивал после той паники, которая была в декабре 2014 года. «Этот режим нужен на самый крайний случай, то есть по сути ЦБ приготовился к уже прошедшей войне», — говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. 16 декабря 2014 года курс доллара рос на 35% до 80,1 рубля, а евро — на 34% и пробивал психологически важную отметку в 100 рублей.

«Если бы такой механизм был в декабре 2014 года, то мы бы вряд ли увидели курс доллара выше 80 рублей, — уверен Романчук. — Просто на тот момент из-за паники у многих участников были опасения, что они не смогут получить валюту, и они выставляли нереально завышенные цены, хотя в итоге объем сделок по ценам выше 80 рублей был минимальный».

