Группа НПФ O1 Group Бориса Минца готовит новое M&A: компания получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку НПФ «Социальное развитие», основным бенефициаром которого является Владимир Лисин. Сумма сделки, по оценке участников рынка, будет довольно высокой, на уровне 20% от активов фонда, пишет «Коммерсант».

Решение о согласовании O1 Group сделки по приобретению 100% акций НПФ «Социальное развитие» ФАС России разместила на официальном сайте в понедельник. В O1 Group и подконтрольной ей финансовой группе «Будущее» от комментариев отказались. В пресс-службе Владимира Лисина также воздержались от комментариев ситуации.



По данным издания, переговоры о покупке НПФ «Социальное развитие» с разной интенсивностью шли в течение последних двух лет, интерес к этому активу помимо O1 Group проявляли группы «Сафмар» и «Алор». «Однако цена была выше рыночного диапазона и составляла 18—20% от активов», — сообщил изданию источник, участвовавший в одном из раундов таких переговоров. Как указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин, средней рыночной ценой для фондов такого размера будет 15—16% от активов.

ПАО «ФГ «Будущее» является единственным владельцем пенсионных фондов «Будущее», «Уралсиб», «Образование», «Наше будущее» (бывший «Русский Стандарт») и «Телеком-Союз». По данным ЦБ, совокупные активы фондов на 30 сентября составляли 301 млрд рублей, число клиентов — более 4,5 млн человек. Контролирующим лицом ФГ является Борис Минц, владелец O1 Group Limited.

Большинство пенсионных фондов Бориса Минца заложены по кредиту в МКБ Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ), входившие на 31 декабря 2015 года в ФГ «Будущее», заложены по кредиту Московского Кредитного Банка, выданному самой ФГ «Будущее» и ее владельцу — O1 Group. Как пишут «Ведомости», это следует из отчетности по МСФО за 2015 года объединяющей НПФ финансовой группы.

По состоянию на 30 сентября совокупные активы НПФ «Социальное развитие» составляли 10,5 млрд рублей. Общее число клиентов — немногим более 40 тыс. человек. Основной бенефициар — крупнейший акционер НЛМК Владимир Лисин.

По словам участников пенсионного рынка, «Социальное развитие» — это крупнейший из оставшихся НПФ, принадлежащих частным инвесторам, для которых пенсионный бизнес непрофильный. При этом, как отмечает гендиректор Национального НПФ Светлана Касина, фонд является одним из самых крепких «середняков», «у него хорошая база, низкие оттоки клиентов при достаточно высоком среднем счете».

Как отмечает издание, O1 Group Бориса Минца остается одним из самых агрессивных покупателей на пенсионном рынке. Так, в марте группа закрыла сделку по приобретению НПФ «Уралсиб», в мае начала присоединение НПФ «Образование», в начале лета — «Русского Стандарта». Причем за ценой покупатели не стояли: в каждой из этих M&A ориентиром сделки была величина 20% от активов НПФ. Судя по всему, средства на новую сделку были получены в результате проведения первого «пенсионного» IPO ФГ «Будущее».