Комитет ЦБ по банковскому надзору сегодня рассмотрит план финансового оздоровления Татфондбанка. Всего объем необходимой помощи оценивается в 80 млрд рублей, часть из которых закроется путем конвертации средств крупнейших кредиторов банка в капитал, пишет «Коммерсант».

По данным издания, с прошлой недели банк испытывает сложности с проведением платежей. По закону непроведение платежей сроком свыше 14 дней обязывает ЦБ отозвать лицензию, поэтому ситуация требовала срочного решения.

Сумма средств граждан, размещенных в Татфондбанке, на 1 ноября превышала 76 млрд рублей.



«Частично «дыра» будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично — за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in), — сообщил изданию один из источников, близких к банку и регулятору. — Предполагается и значительный взнос со стороны контролирующего акционера банка — Республики Татарстан».

Крупнейшим акционером является правительство Татарстана: ему (через ряд структур) принадлежит 51%. Еще 20,4% владеет ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат миноритариям с долями менее 5%.



По словам источника, знакомого с обсуждением схемы санации, в результате Татарстан сохранит в банке не более 25%, а 75% получит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В дальнейшем доля Татарстана может вырасти за счет конвертации остатков на счетах предприятий, находящихся под контролем республики, отмечает собеседник издания. Впрочем, по данным другого источника, ЦБ не хочет, чтобы доля правительства увеличивалась. В Татфондбанке отказались от комментариев.

О проблемах Татфондбанка на рынке говорили как минимум с начала года. Проблемы, в частности, были вызваны тем, что республика использовала банк как местный институт развития для финансирования инвестиционных проектов, указывает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Такие проекты носят долгосрочный характер, отвлекают большой объем ликвидности и не генерируют в моменте процентного дохода.

Правительство Татарстана поддерживало банк, с начала года его капитал был увеличен почти на 10 млрд рублей, но этого оказалось недостаточно. Поправить положение Татфондбанк пытался за счет санации «Советского». После получения кредита от АСВ на сумму 14,7 млрд рублей банк «Советский» выдал межбанковский кредит санатору. Однако миноритарии «Советского» успешно оспорили эту сделку в суде.

По данным издания, критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка «Пересвет» в конце октября. Татфондбанк является держателем облигаций «Пересвета» на сумму около 5 млрд рублей (15% от капитала Татфондбанка).

СМИ: среди держателей облигаций «Пересвета» оказались шесть крупных банков Среди держателей облигаций аффилированного с Русской православной церковью банка «Пересвет» оказался ряд крупных российских банков — Россельхозбанк, Бинбанк, Совкомбанк, Связь-Банк, Татфондбанк и банк «Зенит», пишет «Коммерсант».

«Кроме того, многие закрыли лимиты кредитования на банки второго эшелона, и для Татфондбанка с его вечным дефицитом ликвидности это стало роковым, банк стал задерживать платежи», — говорит один из собеседников газеты. Косвенно недоверие инвесторов подтверждается размещением Татфондбанком облигаций в начале ноября: инвесторы купили облигации на 60 млн долларов при общем объеме выпуска 150 млн долларов.