Чистая прибыль Сбербанка России за 11 месяцев 2016 года составила 483,2 млрд рублей. Таковы результаты финансовой деятельности банка по РСБУ (неконсолидированные данные). В ноябре банк заработал чистую прибыль в размере 53,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход финучреждения увеличился на 44,9% и составил 1 трлн рублей, чистый комиссионный доход повысился по сравнению с 11 месяцами 2015 года на 21,6% до 280,5 млрд рублей. Основной прирост комиссионного дохода обеспечивают услуги эквайринга и другие операции с банковскими картами. Помимо этого, доход увеличивается от банковского страхования и расчетно-кассового обслуживания. Операционные расходы за отчетный период выросли на 12,6%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (32,7%).

Расходы на совокупные резервы Сбербанка в ноябре составили 22,6 млрд рублей. Всего за 11 месяцев расходы на резервы составили 271 млрд рублей, или 73% от объема за аналогичный период прошлого года.

Активы в ноябре увеличились на 0,9% и составили 21,7 трлн рублей. Снижение активов с начала года на 5,8% обусловлено сокращением объема дорогого госфинансирования и объема избыточной ликвидности за счет отказа от наиболее дорогостоящих средств клиентов. Дополнительным фактором снижения активов за 11 месяцев стала отрицательная переоценка валютной составляющей в результате укрепления рубля.



«В ноябре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму 810 млрд рублей, всего с начала года — около 7,9 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем год назад. За месяц портфель увеличился на 254 млрд рублей (в реальном выражении на 131 млрд рублей) за счет рублевых кредитов. Частным клиентам в ноябре выдано более 136 млрд рублей, с начала года частным клиентам выдано 1,38 трлн рублей — в 1,3 раза больше, чем год назад. Розничный кредитный портфель в ноябре увеличился на 21 млрд рублей в основном за счет жилищных кредитов. Остаток портфеля на 1 декабря превысил 4,3 трлн рублей», — сообщили в Сбербанке.

Объем просроченной задолженности финучреждения в ноябре сократился на 2,5 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов составила 2,8%, что ниже уровня начала года (3,3%) и существенно ниже значения данного показателя по банковской системе (6,9% на 1 ноября 2016 года).

Средства физических лиц в Сбербанке в ноябре увеличились на 123 млрд рублей (в реальном выражении на 67 млрд рублей) преимущественно за счет срочных депозитов в рублях. Остаток средств физических лиц на 1 декабря составил 11,1 трлн рублей. Средства юридических лиц в ноябре выросли на 181 млрд рублей (в реальном выражении на 97 млрд рублей), при этом основной прирост обеспечили средства до востребования в рублях. Остаток средств корпоративных клиентов на 1 декабря превышает 5,6 трлн рублей.