Директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Сергей Моисеев с 7 декабря 2016 года переведен на должность советника первого заместителя председателя Банка России. Соответствующий приказ подписала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Исполнение обязанностей директора департамента финансовой стабильности возложено на замдиректора департамента Елизавету Данилову.

Напомним, Моисеев возглавлял департамент финстабильности ЦБ с 10 февраля 2014 года. Сам департамент был создан в конце марта 2011 года.



В ЦБ не уточняют, у кого из первых зампредов появится советник.



По информации на сайте регулятора, у главы ЦБ четыре первых зама: Георгий Лунтовский, Дмитрий Тулин, Сергей Швецов и Ксения Юдаева. Департамент финансовой стабильности находится в ведении Юдаевой.



По данным на сайте рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), где представлена краткая биографическая справка о Сергее Моисееве, до перехода в Центральный банк РФ он являлся директором Центра экономических исследований, исполнительным секретарем совета по денежно-кредитной политике и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России, ответственным секретарем комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. Имеет степень доктора экономических наук.



«С чем связано это кадровое решение, не знаю. Конечно, теоретически перестановки возможны. Есть начальник, есть подчиненные. Есть те, кто готов работать в ЦБ, кого начальник считает эффективным. Каждое кадровое решение связано с несколькими персонами: тот, кто уходит с занимаемой должности, очевидно, либо имеет свое иное мнение по своей судьбе, либо начальник считает, что он неправильно занимает это место. Возможно, человек хочет идти на повышение», — рассуждает председатель комитета по финрынку Госдумы РФ, глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.

«Сергей — очень квалифицированный, толковый, профессиональный человек. Он вполне мог и сам определить свои решения», — заметил Аксаков.



Президент Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Алексей Саватюгин отмечает, что компетенция департамента финансовой стабильности была шире его названия. «Департамент под руководством Моисеева занимался не только реализацией финансовой стабильности, но и пытался регулировать сектора, которые вроде напрямую не относятся к компетенции департамента. Например, этот департамент занимал активнейшую позицию при регулировании рейтинговых агентств, регулировании биржевой деятельности центрального контрагента, при попытках начать регулировать лизинговую деятельность. Хотя угрозы финансовой стабильности ни от рейтинговых агентств, ни от лизинговых компаний не было. Это один из тех департаментов, которые продвигали политику активной экспансии Центробанка на все возможные финансовые сферы», — рассказал Саватюгин.

По его мнению, перевод Моисеева на должность советника нельзя трактовать как понижение. «Это и не повышение, и не понижение. Это снижение регулятивных полномочий и компетенций при принятии решений. Но думаю, что это временная должность», — пояснил он, предположив, что Моисеев продолжит заниматься темой лизинга.

«Хотя мне кажется, что те идеи, которые сейчас ЦБ озвучивает в отношении регулирования лизинговой сферы, избыточны и несвоевременны. На мой взгляд, хотя господин Моисеев очень хороший аналитик и специалист по финансовой системе, иногда лучше оставаться хорошим ученым и аналитиком, а не человеком, который принимает решения, от которых зависят жизни сотен и тысяч юридических лиц», — резюмировал Саватюгин.



ЦБ рассчитывает на изменение требований к лизинговым компаниям к 2019 году Законопроект о введении саморегулирования в лизинговой отрасли может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой стабильности Центробанка Сергей Моисеев в кулуарах конференции «Эффективные инструменты роста», организованной газетой «Ведомости». Аккредитацией лизинговых компаний будут заниматься СРО.

Управляющий директор НАФИ Павел Самиев также считает, что Моисеев в новой должности сосредоточится на рынке лизинга. «Идет подготовка к реформе лизингового рынка, которая будет реализована в ближайшее время, и Моисеев является ключевым человеком, который занимается этой темой. А так как она находится в другой плоскости, нежели деятельность департамента финансовой стабильности, то он перешел на другую должность», — сказал Самиев.

Он считает, что Моисеев успешно коммуницирует с рынком лизинга и основные игроки готовы к реформам. «Участники рынка понимают, что если их деятельность станет более прозрачной, а бизнес устойчивее, то следствием станет снижение стоимости фондирования, что, в свою очередь, положительно скажется на их работе», — отметил Самиев.

Несколько опрошенных порталом Банки.ру участников рынка полагают, что Сергей Моисеев остался в подчинении первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой.

