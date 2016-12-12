Назначенный менее года назад председатель правления банка «Русский Стандарт» Илья Зибарев может покинуть пост. Неожиданно для него должность оказалась скорее формальной, пишет «Коммерсант».

По словам собеседников издания, когда Зибарев соглашался возглавить банк, речь о том, что его руководство будет формальным, не шла. «В противном случае Илья вряд ли согласился бы», — полагает знакомый Зибарева. Но на практике вышло иначе. Акционер банка Рустам Тарико очень активно участвует в жизни кредитной организации и сам принимает все значимые решения. При этом бизнес-процессы курирует вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев. Фактически Зибареву помимо подписания документов досталась функция оптимизации расходов банка, что его, очевидно, не устраивает, указывают собеседники газеты.

По данным издания, отставка Зибарева может состояться в начале 2017 года. Как рассказали собеседники газеты, его «никто не гонит», но именно такая постановка вопроса Зибарева не устраивает. При этом изменить ситуацию и получить реальные функции главы банка в настоящее время у Зибарева шансов нет, отмечают источники издания в кредитной организации. Впрочем, никаких официальных решений пока не принято. Тем не менее, по информации газеты, Зибарев рассчитывает все же добиться расширения своих полномочий. Он сообщил изданию, что покидать банк не планирует. В пресс-службе банка сообщили, что отставка Зибарева не планируется акционером.

Тем временем кандидат на замену Зибареву уже есть. После его ухода председателем правления с высокой долей вероятности может стать нынешний первый зампред правления банка Александр Самохвалов (пришел в октябре из Почта-Банка, где курировал финансовые вопросы).

Смена главы банка будет носить технический характер, уверены эксперты. По их словам, в обозримом будущем кто бы ни занял пост председателя правления «Русского Стандарта», он будет номинальной фигурой.