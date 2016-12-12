В 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан. Об этом председатель Счетной палаты (СП) РФ Татьяна Голикова заявила в интервью журналу «Огонек».

«По расчетам бюджета, в 2017-м Резервный фонд будет исчерпан полностью, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей (в 2017 году — 1,8 триллиона рублей)», — сообщила Голикова.

Вместе с тем, добавила она, есть и то, что беспокоит, — рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн рублей в год, что на 680 млрд больше, чем в 2016 году. «Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам», — подчеркнула глава СП.

По ее словам, необходимо формулировать новое бюджетное правило: «стране, получающей изрядную долю доходов от продажи энергоносителей, иначе нельзя». «И хорошо бы сделать это побыстрее, пока нефть балансирует на отметке 50, а в бюджет закладывается 40, а не 100 долларов за баррель», — считает Голикова.

Ранее о возможном исчерпании Резервного фонда в 2017 году говорил замминистра финансов РФ Алексей Лавров.



По данным Минфина РФ, Резервный фонд за август 2016 года уменьшился на 18,4% — до 2,09 трлн рублей, ФНБ — на 2,5%, до 4,719 трлн. В августе ведомство в третий раз в 2016 году перечислило из Резервного фонда средства на покрытие дефицита бюджета в размере 390 млрд рублей.

Всего в 2016 году Минфин планировал потратить из Резервного фонда 2,1 трлн рублей. Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, удержать траты Резервного фонда на этом уровне в текущем году будет непросто, так как сумма формировалась из расчета цены на нефть в 50 долларов за баррель. Сбалансировать траты при меньшей цене Минфин рассчитывает за счет доходов от приватизации госактивов.