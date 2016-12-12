Российские банки с января по ноябрь 2016 года получили прибыль в размере 788 млрд рублей, что почти в три раза больше финансового результата банковского сектора РФ за аналогичный период прошлого года (264 млрд рублей). Об этом сообщил Центробанк в обзоре «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2016 года».



«За ноябрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 74 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года — 71 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за ноябрь вырос на 1,4%, или на 78 млрд рублей (за ноябрь 2015 года — на 2%, или на 102 млрд рублей)», — отмечается в документе.



Основные показатели деятельности банков за 11 месяцев года снизились: активы — на 3,2% (плюс 0,3%); кредиты экономике — на 4% (минус 1%); кредиты нефинансовым организациям — на 5,6% (минус 1,7%).



Положительную динамику демонстрировали кредиты физическим лицам: они выросли с начала года на 1% (плюс 1,2%). Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю вырос на 0,8%, а по розничному — на 2,8%.



За январь — ноябрь удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,2% до 6,7%, а по розничным кредитам — с 8,1% до 8,2%.

С начала 2016 года вклады населения выросли на 2% (плюс 5,2%), а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 9,7% (минус 4,9%).