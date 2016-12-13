Принципиально решение о санации Татфондбанка принято, согласовываются детали ее схемы, пишет «Коммерсант». Тем временем на фоне оттока ликвидности объем необходимой поддержки Татфондбанка увеличился за неделю с 80 млрд до 120 млрд рублей.

По информации издания, план спасения банка уже две недели обсуждается с ЦБ и правительством Татарстана. «В течение этого времени позиция регулятора менялась от радикальной — отозвать лицензию до компромиссной — спасти банк через механизм bail-in (конвертация обязательств крупнейших вкладчиков в капитал банка) с докапитализацией банка правительством Татарстана (владеет 51% Татфондбанка)», — говорит один из собеседников издания.

По данным газеты, в субботу прошло совещание ЦБ с представителями Республики Татарстан, где обсуждались меры по спасению банка. При этом размер помощи Татфондбанку, которую предполагается частично оказать за счет правительства Татарстана и крупнейших кредиторов банка, а частично — за счет ЦБ, по состоянию на субботу уже вырос до 120 млрд рублей.

СМИ: ЦБ обсуждает план по спасению Татфондбанка на 80 млрд рублей Комитет ЦБ по банковскому надзору сегодня рассмотрит план финансового оздоровления Татфондбанка. Всего объем необходимой помощи оценивается в 80 млрд рублей, часть из которых закроется путем конвертации средств крупнейших кредиторов банка в капитал, пишет «Коммерсант».

«Еще в начале декабря говорили о «дыре» 40–50 миллиардов рублей, на прошлой неделе ее размер увеличился уже до 75–80 миллиардов, а теперь она уже больше 100 миллиардов из-за значительного оттока ликвидности, — говорит собеседник газеты. — С учетом того, что по состоянию на 1 ноября объем средств физлиц в банке составлял 76 миллиардов рублей, дешевле выплатить из фонда АСВ».

Но банк является системно значимым для Татарстана, кроме того, он получил ОФЗ в рамках программы докапитализации (1,4 млрд рублей), и сам является санатором двух банков — и все это аргументы в пользу его санации, продолжает собеседник издания. По его словам, отдельно обсуждается, как быть с двумя санируемыми Татфондбанком кредитными организациями: Тимер Банком (до санации — «БТА-Казань») и банком «Советский».

Помимо этого, Татфондбанк активно осуществлял обмен облигациями с другими банками из топ-50, что в случае отзыва лицензии может привести к крайне негативным последствиям для рынка. Вчера Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который обязал Татфондбанк вернуть межбанковский кредит на сумму 14,7 млрд рублей «Советскому».

Ситуацию усугубляет и то, что в отсутствие определенности относительно его дальнейшей судьбы клиенты Татфондбанка активно изымают средства. Пресс-служба банка вчера сообщила, что зафиксирован повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов и введен лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 15 тыс. рублей в сутки. При досрочном снятии вклада в кассе можно единовременно получить 50 тыс. рублей. На досрочное снятие свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку.

В свете ограничения на снятие наличных и задержку проведения платежей времени на принятие решения у регулятора немного. В понедельник Татфондбанк опубликовал сообщение о том, что сегодня, 13 декабря, состоится заседание совета директоров, где будут рассмотрены «меры по финансовому оздоровлению». В Татфондбанке сообщили, что расскажут о решении после проведения совета директоров.

