В Татагропромбанке заявили, что ограничения будут сняты после решения проблем Татфондбанка

Татагропромбанк зафиксировал повышенный спрос на досрочное расторжение вкладов в связи с трудностями Татфондбанка и ввел ряд ограничений на снятие наличных, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В связи с резким увеличением количества заявок на досрочное расторжение договоров банковского вклада физическими лицами — вкладчиками банка ООО «Татагропромбанк» с 20 декабря временно вводит ограничения», — говорится в релизе.



Так, при досрочном востребовании вклада введены лимиты в размере не более 10 тыс. рублей (150 долларов/евро); при снятии денежных средств по истечении срока действия вклада — в размере не более 50 тыс. рублей (750 долларов/евро); при снятии денежных средств с текущего банковского счета, вклада до востребования — в размере не более 10 тыс. рублей (150 долларов/евро) в сутки одному физлицу — владельцу банковского счета по предварительной заявке.

«Мы понимаем обеспокоенность клиентов в связи с информационной атакой на банки и просим вас не поддаваться панике. Напоминаем, что действует гарантированное государством страхование вкладов физических лиц в размере 1 миллион 400 тысяч рублей. Ограничения будут сняты после решения проблем ПАО «Татфондбанк», где в настоящий момент введена временная администрация», — отметили в Татагропромбанке.

Ранее татарстанский Тимер Банк также ввел ограничения на выдачу вкладов. «Если вы хотите закрыть вклад досрочно, то ограничение на выдачу составляет 5 тысяч рублей в день, а если срок действия вклада завершился, то 100 тысяч рублей в день», — сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации. А в Интехбанке введено частичное ограничение в проведении платежей через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщил ранее порталу Банки.ру источник на банковском рынке.

Проблемы у кредитных организаций Татарстана начались после того, как ЦБ установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца и ввел в банк временную администрацию.

