Руководителем нового блока трансформации Сбербанка может стать главный операционный директор голландского подразделения ING (ING Netherlands) Барт Шлатман. Участники рынка считают его кандидатуру «идеально подходящей» для реализации утвержденной набсоветом банка идеи превращения Сбербанка в экосистему до 2018 года, пишет «Коммерсант».

«Барт Шлатман, главный операционный директор голландского подразделения ING, решил продолжить свою карьеру за пределами ING с 1 января 2017 года», — подтвердил изданию отставку Шлатмана глава по связям с общественностью ING Group Раймонд Вермелен.

Барт Шлатман начал карьеру в 1995 году в ING. Проработав там несколько лет, он перешел в Королевскую почтовую службу Нидерландов, а затем в инвестиционно-страховую компанию Nationale-Nederlanden. В 2006 году он перешел на работу в Postbank. С 2007 года Шлатман участвовал в интеграции Postbank и ING. С сентября 2010 года занимает должность главного операционного директора ING Netherlands.

Будущее Шлатмана может проясниться довольно скоро. 8 декабря глава Сбербанка Герман Греф сказал, что с 1 февраля следующего года назначит руководителя блока трансформации банка. Конкретную кандидатуру Греф не назвал. Однако, по данным газеты, делегация Сбербанка неоднократно ездила в Нидерланды на встречи с Шлатманом, который отвечал за уникальный блок в ING — трансформации банка и делился опытом с российскими коллегами. «В результате Барт Шлатман получил предложение перейти в Сбербанк, которое принял, так как в ING на топовых позициях проработал почти десять лет и ему интересны новые вызовы», — рассказал собеседник газеты.

В Сбербанке перед иностранным менеджером будут стоять глобальные задачи преобразования банка в финансовую экосистему с открытым кодом к 2018 году. По итогам заседания набсовета 8 декабря Греф сообщил, что концепция открытого кода (open source) подразумевает встраивание в платформу Сбербанка различных партнеров, которые будут пользоваться открытыми данными и кодами банка.

«Барт Шлатман — профессионал в части change management (структурной трансформации). Он в значительной мере перестроил систему управления в ING», — отмечает глава совета директоров TopContact Артур Шамилов. По его мнению, опыт Шлатмана будет полезен Сбербанку, который стремится ориентироваться на международные практики.



По мнению гендиректора кадровой компании Mr. Hunt Арамиса Каримова, Шлатман идеально подходит на позицию главы блока трансформации Сбербанка, поскольку в России пока нет специалистов, которые могли бы поднять это новое для российской финансовой системы направление.