Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в среду.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней снизилась на 0,038 процентного пункта. Для других сроков (в том числе до востребования) доходность выросла (в таблице соответствующие пары выделены жирным шрифтом) на 0,01—0,103 п. п.



Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 6,835 9,231 9,283 9,355 9,722

Январь 6,907

9,193

9,327

9,458

9,732



По долларовым вкладам до востребования базовая доходность увеличилась на 0,259 п. п., на срок от 91 до 180 дней — на 0,2 п. п., а на остальные сроки — снизилась на 0,009—0,122 п. п.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь

0,521

0,601

1,028

1,944

2,435

Январь 0,780

0,592

1,228

1,928

2,313



Доходность депозитов в евро на все сроки выросла на 0,077—0,296 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,429

0,133

0,134

0,303

0,560

Январь 0,597

0,210

0,236

0,460

0,856



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Базовая ставка взноса начиная с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против 0,1% ранее). Для банков, чьи максимальные ставки по вкладам превышают базовый уровень доходности более чем на 2 п. п., с 1 июля 2015 года установлены повышенные взносы в фонд. Дополнительная ставка (со II квартала 2016 года — 50% базовой) действует для банков, которые в течение любого месяца отчетного квартала привлекли хотя бы один вклад с доходностью, превышающей базовый уровень на 2—3 п. п. Повышенная дополнительная ставка (с IV квартала этого года равна 300% базовой) устанавливается в случае превышения базового уровня доходности более чем на 3 п. п. В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.