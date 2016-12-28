За девять месяцев 2016 года страховые компании получили по ОСАГО 12 млрд рублей прибыли, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«В целом ОСАГО не убыточный вид деятельности для страховых компаний, достаточно прибыльный», — сказала глава ЦБ. При этом она отметила, что ситуация с прибыльностью ОСАГО очень отличается по регионам.

«Одна треть регионов убыточная. Там, где для страховых компаний это убыточная деятельность, они стараются оттуда уйти, и, соответственно, уменьшается доступность услуг в этом секторе», — сказала Набиуллина. Убыточным в проблемных регионах этот бизнес делают недобросовестные автоюристы, которые взыскивают с компаний необоснованные суммы, уточнила она.

По данным Российского союза автостраховщиков, за январь — ноябрь 2016 года страховщики получили по ОСАГО 213,65 млрд рублей премии (+9% к аналогичному периоду прошлого года), а выплатили клиентам 147,8 млрд рублей (рост на 37%). Средняя цена полиса ОСАГО за этот период выросла на 10% (с 5 458 рублей до 6 030 рублей), средняя выплата увеличилась на 41%: с 48 356 рублей до 68 283 рублей.

Ранее ЦБ сообщал, что привлекательность ОСАГО для страховщиков снижается. У всех групп страховщиков, которые имеют ОСАГО в портфеле, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса) также превышает среднерыночный показатель (88%), говорилось в обзоре ключевых показателей страховщиков. Напомним, ККУ выше 100% означает убыток.