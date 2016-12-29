Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета. Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил советник президента России по Интернету Герман Клименко. По его словам, такую возможность подразумевает разработанный Минкомсвязью законопроект о регулировании российского сегмента Интернета.

«В законе речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали», — пояснил советник президента.

По его словам, высока вероятность ухудшения отношений России с Западом, поэтому для защиты от подобных сценариев возникла необходимость «отрегулировать российский сегмент Интернета».

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить», — подчеркнул Клименко.

При этом он отметил, что регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.