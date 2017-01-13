Минэкономразвития (МЭР) против обязательного подключения операторов к зарегистрированным в государственном реестре точкам обмена трафиком с целью его передачи внутри страны. Это осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации, приведет к увеличению затрат операторов и, как следствие, к росту цен на связь, пишут «Ведомости».

Законопроект о критической инфраструктуре Интернета (законопроект о суверенном Интернете) раскритиковал замминистра экономического развития Николай Подгузов в письме, направленном в конце декабря в Минкомсвязь.

Ключевая идея Минкомсвязи — обязать операторов подключаться к точкам обмена трафиком (площадка, где операторы обмениваются им во избежание дублирования каналов), чтобы весь трафик передавался внутри страны. Кроме того, Минкомсвязь планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры Интернета. Реализация проекта, по словам чиновников, позволит обеспечить устойчивую работу Рунета даже в случае атак извне. Но представители отрасли отмечали также, что он дает возможность отключить российский сегмент от остальной части глобальной сети Интернет.

МЭР против обязательного подключения операторов к точкам обмена трафиком. 11 января в МЭР состоялось совещание по этому вопросу, на котором представители министерства вновь раскритиковали предложения Минкомсвязи, рассказали изданию участники совещания. Факт встречи подтвердила и представитель министерства Елена Лашкина. По ее словам, решать задачу по защите Рунета необходимо не путем вмешательства в сложившийся рынок пропуска передачи данных, а путем создания резервной справочной системы, содержащей детальную информацию об автономных системах, IP-адреса и т. д.

Поэтому на совещании в среду представители МЭР предлагали вместо подключения операторов к точкам обмена трафиком (и его последующего контроля государственной информационной системой) ограничить полномочия системы лишь пассивным съемом и хранением маршрутов трафика. То есть свести все фактически к резервному копированию, рассказали два участника совещания. Это позволит в случае чрезвычайной ситуации с Интернетом восстановить всю систему.

К сожалению, после общественного обсуждения законопроект был доработан Минкомсвязью не в лучшую сторону, сетует директор «МегаФона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров. Обязанность более 10 тыс. операторов связи в России присоединиться к точкам обмена трафиком физически невыполнима. По мнению Петрова, законопроект может создать проблемы функционирования Интернета в России.

Впрочем, реализация позиции МЭР не исключает возможности отключения Рунета от мировой сети, утверждает близкий к одному из операторов человек.