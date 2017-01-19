Минкомсвязь договорилась с силовыми ведомствами о снижении в десять раз объема трафика, который необходимо хранить согласно «пакету Яровой», заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«У нас состоялся, на наш взгляд, достаточно конструктивный диалог с нашими коллегами из силового блока, потому что уже на сегодняшний день мы имеем договоренности и понимания в отношении того, что объемы информации могут быть сокращены примерно в десять раз», — сказал он на заседании экспертной рабочей группы, которая рассматривает инициативу отмены «пакета Яровой».

Замминистра пояснил, что сократить объемы можно за счет избыточной информации. «Речь идет о том, что к избыточной информации относятся интернет-видео, IP-TV, торренты и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов», — сказал Волин.



СМИ: МЭР и ФАС согласились с необходимостью корректировки «закона Яровой» Минэкономразвития (МЭР) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласились с операторами связи — «закон Яровой» надо корректировать. Речь может идти о хранении видео и трафика пользователей, пишут «Ведомости».

Он также сообщил, что министерство достигло договоренности о поэтапном увеличении срока хранения информации.



«Второе, о чем была достигнута договоренность, и на что мы также получили согласие со стороны коллег из силовых ведомств, это на поэтапность углубления хранения информации. Потому что сегодня эта информация хранится 12 часов. У нас есть понимание того, что переход с 12 часов до шести месяцев можно проводить постепенно», — заявил Волин.

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.