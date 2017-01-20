Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму. У последнего завершились два срока полномочий.



«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

Перед этим принес присягу бывший губернатор Индианы Майкл Пенс, вступив в должность 48-го вице-президента США. Он также будет занимать пост председателя сената США.



В инаугурационной речи Трамп пообещал восстановить Америку. По его словам, народ вновь станет правителем США. Как заявил представляющий Республиканскую партию новый президент, важно не то, какая партия контролирует правительство, а контролирует ли народ правительство. Также Трамп пообещал проложить новый курс для Америки.

Он подчеркнул, что люди хотят иметь хорошую работу и получать хорошее образование. Трамп заявил, что Америка разрушается, но это разрушение прекратится сегодня.

Трамп также отметил, что американская армия истощена. Америка, по словам Трампа, «защищала границы других стран», пренебрегая собственной безопасностью. Нация существует, чтобы служить гражданам, отметил новый американский лидер.

По его словам, раньше никто не думал об американских рабочих, об обычных людях и их благосостоянии. «Мы обогащали другие страны, а богатство нашей страны исчерпывалось», — заявил Трамп. «Но это в прошлом», — подчеркнул он. Трамп пообещал, что США вновь станут богатыми и великими.

При этом глава США отметил, что Вашингтон будет стремиться к дружбе с другими государствами при осознании, что все страны имеют свои национальные интересы и должны их защищать. Трамп заявил, что теперь США не будут ничего навязывать другим странам.

Завершил выступление 45-й президент США своей знаменитой фразой: «Сделаем Америку снова великой». После этого он процитировал высказывание первого американского лидера, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: «Да поможет мне Бог».

По данным СМИ, инаугурация 45-го президента США сопровождалась акциями протеста. Так, протестующие не давали сторонникам Трампа попасть на церемонию. Полиция Вашингтона применила перцовые баллончики для разгона демонстрантов, несколько человек были задержаны.

Впоследствии агентство Sputnik со ссылкой на полицию уточнило, что задержаны 50 человек; по более поздним данным CNN — свыше 90. По данным агентства Reuters, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину Bank of America.

