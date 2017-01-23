Заместитель председателя правления Сбербанка Вадим Кулик покидает банк. В результате перераспределения полномочий между топ-менеджерами Кулик, фактически выстроивший систему риск-менеджмента госбанка, был отстранен от кураторства этого направления. В технологическом блоке, за который он также отвечал, для него достойных задач не нашлось, пишет «Коммерсант».

Кулик одним из первых вошел в новую команду Германа Грефа после его назначения главой Сбербанка. Согласно информации на сайте Сбербанка, с мая 2013 года Кулик занимает пост зампреда правления Сбербанка и курирует работу блоков «Технологии» и «Риски». Впрочем, по факту это уже не так. По данным издания, Греф, как сторонник ротации кадров, решил дать больше полномочий руководителю блока «Риски» Александру Ведяхину, выведя его из-под кураторства Вадима Кулика и подчинив непосредственно себе.

«Блок «Технологии», который остался в ведении Вадима Кулика, глобально курирует первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Здесь происходит дублирование функций, что не устраивало обоих. В результате, лишившись ключевого для себя направления, Вадим Кулик решил покинуть банк», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. Кулик не отвечал на звонки и СМС. Лев Хасис сообщил газете, что Вадим Кулик действительно покидает пост зампреда правления Сбербанка по личным причинам до конца I квартала. «Мы очень благодарны ему за его большой вклад в построение риск-менеджмента и нашей технологической трансформации, — отметил он. — Вадим продолжит работу в группе Сбербанка в иной роли».

По информации издания, он перейдет на работу в специальную компанию группы Сбербанка и будет заниматься построением экосистемы. «В части блока «Риски» с 1 января Александр Ведяхин, которого Вадим Кулик курировал более года, рапортует непосредственно президенту банка», — добавил Хасис.

«Вадим Кулик — один из самых лучших рисковиков, с которыми я сталкивался: креативный, нешаблонный, — комментирует Андрей Донских, который в 2014 году покинул пост зампреда Сбербанка. — Он всегда с учетом рисков мог правильно выстроить структуру сделки — так, чтобы она устраивала и банк, и клиента».

Впрочем, уходом Вадима Кулика кадровые перестановки в Сбербанке не ограничатся. «В банке планируется ряд кадровых перестановок, — сообщил Лев Хасис. — Блок «Технологии» (ранее его также курировал Вадим Кулик) возглавит внутренний кандидат». Его имя не раскрывается. «Старшим вице-президентом, руководителем дирекции по развитию цифрового бизнеса с февраля будет назначен вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб, — добавил Хасис. — Он заменит Михаила Эренбурга, который покидает банк, но продолжит сотрудничество с нами в другом формате».

По словам источников газеты в Сбербанке, складывается ощущение, что Лев Хасис продвигает в рамках вверенных ему направлений «своих людей». Так, например, Штернлиб был заместителем главного исполнительного директора по поддержке бизнеса компании X5 Retail Group, которую долгое время до прихода в Сбербанк возглавлял Хасис.