В 2016 году «Авангард» занял высшую строчку с рейтингом 64,7 балла

После шестилетнего перерыва банк «Авангард», призер «Народного рейтинга» банков 2007, 2008 и 2009 годов, вновь стал лучшей кредитной организацией России по уровню клиентского обслуживания. Таковы итоги «Народного рейтинга» — опроса общественного мнения, проводимого порталом Банки.ру.

В 2016 году «Авангард» занял высшую строчку с рейтингом 64,7 балла. Второе место — у Тинькофф Банка (62,2), третье — у Модульбанка (59,4). Также в десятку лучших банков входят Транскапиталбанк (ТКБ), «ДельтаКредит», Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Сетелем Банк, ЮниКредит Банк.

Аутсайдерами рейтинга стали СКБ-Банк (14,6 балла), Газпромбанк (16,8) и Росгосстрах Банк (17,1). Чуть больше баллов набрали «Российский Капитал», Бинбанк Кредитные Карты, ВТБ Банк Москвы, «Югра», «Уралсиб», Юниаструм Банк и МТС Банк.

С момента создания «Народного рейтинга», который формируется на основе положительных и отрицательных отзывов клиентов о качестве банковских услуг, своими впечатлениями о работе кредитных организаций поделились свыше 201 тыс. человек, которые написали 301 тыс. сообщений.

В 2016 году увеличилось число банков, оперативно реагирующих на отзывы и решающих проблемы своих клиентов. Кредитные организации, оставившие наибольшее количество официальных ответов по версии «Годового чемпионата — 2016»: Сбербанк (11 087 ответов), ВТБ 24 (6 145), Тинькофф Банк (3 985). Лучше всех проблемы клиентов решают Сбербанк (1 068 решенных проблем), ВТБ 24 (632), Альфа-Банк (344).

Нельзя не отметить банки, совершившие в этом году стремительный рывок, нарастив баллы рейтинга: Почта Банк (плюс 16,8), Райффайзенбанк (плюс 6,5) и Восточный Экспресс Банк (плюс 6,4).



Портал благодарит посетителей за их активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга», которым по традиции будут вручены дипломы Банки.ру.