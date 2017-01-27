После шестилетнего перерыва банк «Авангард», призер «Народного рейтинга» банков 2007, 2008 и 2009 годов, вновь стал лучшей кредитной организацией России по уровню клиентского обслуживания. Таковы итоги «Народного рейтинга» — опроса общественного мнения, проводимого порталом Банки.ру.
В 2016 году «Авангард» занял высшую строчку с рейтингом 64,7 балла. Второе место — у Тинькофф Банка (62,2), третье — у Модульбанка (59,4). Также в десятку лучших банков входят Транскапиталбанк (ТКБ), «ДельтаКредит», Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Сетелем Банк, ЮниКредит Банк.
Аутсайдерами рейтинга стали СКБ-Банк (14,6 балла), Газпромбанк (16,8) и Росгосстрах Банк (17,1). Чуть больше баллов набрали «Российский Капитал», Бинбанк Кредитные Карты, ВТБ Банк Москвы, «Югра», «Уралсиб», Юниаструм Банк и МТС Банк.
С момента создания «Народного рейтинга», который формируется на основе положительных и отрицательных отзывов клиентов о качестве банковских услуг, своими впечатлениями о работе кредитных организаций поделились свыше 201 тыс. человек, которые написали 301 тыс. сообщений.
В 2016 году увеличилось число банков, оперативно реагирующих на отзывы и решающих проблемы своих клиентов. Кредитные организации, оставившие наибольшее количество официальных ответов по версии «Годового чемпионата — 2016»: Сбербанк (11 087 ответов), ВТБ 24 (6 145), Тинькофф Банк (3 985). Лучше всех проблемы клиентов решают Сбербанк (1 068 решенных проблем), ВТБ 24 (632), Альфа-Банк (344).
Нельзя не отметить банки, совершившие в этом году стремительный рывок, нарастив баллы рейтинга: Почта Банк (плюс 16,8), Райффайзенбанк (плюс 6,5) и Восточный Экспресс Банк (плюс 6,4).
Портал благодарит посетителей за их активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга», которым по традиции будут вручены дипломы Банки.ру.
ПАО «АКБ «Авангард» — крупный по размеру активов финансовый институт с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в регионах. В корпоративном сегменте основными направлениями деятельности являются расчетно-кассовое обслуживание и кредитование коммерческих предприятий, в рознице — выпуск и обслуживание кредитных карт, а также привлечение средств населения во вклады.
Ключевой бенефициар — президент, председатель совета банка Кирилл Миновалов (по данным на 17 июля 2018 года владеет пакетом в 99,27% через ООО «Алькор Холдинг Групп»). На миноритариев приходится 0,73% акций, еще 0,0028% находится в публично обращении.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 133,15 млрд рублей (56-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,37 млрд, кредитный портфель — 52,31 млрд, обязательства перед населением — 36,75 млрд.