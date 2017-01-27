Банк «Тульский Расчетный Центр» сменил официальное наименование: с конца января он значится на сайте ЦБ как АО «Телекоммерц Банк».

Соответствующие изменения ранее в текущем месяце были внесены в ЕГРЮЛ, но на сайте банка пока не отражены — указано лишь, что «банк находится в процессе утверждения нового устава и смены наименования». Решение о переименовании банка, согласно информации на сайте, было принято акционерами в начале июля 2016 года.

«Тульский Расчетный Центр» был учрежден в 2001 году в форме небанковской кредитной организации с целью обслуживания предприятий оборонного комплекса и управы Тулы, а статус банка получил в августе 2012-го.

Как отмечается на сайте банка, с 2010 года он «активно развивает направление перевода денежных средств физических лиц без открытия банковского счета в адрес поставщиков услуг населению. Банком заключены договоры с ведущими операторами по переводу денежных средств, платежными системами, крупнейшими федеральными и региональными провайдерами».

На сайте говорится, что акционерами определена стратегическая цель развития кредитной организации — полномасштабное развитие региональной платежной системы, объединяющей поставщиков услуг населению, операторов по переводу денежных средств (кредитные организации, банковских платежных агентов, субагентов) и плательщиков — физических лиц, осуществляющих платежи в адрес поставщиков услуг без открытия банковского счета не только в Центральном федеральном округе, но и в других российских регионах.

Напомним, что финорганизация зарегистрирована Центробанком в качестве оператора платежной системы Regional Payment System.



Согласно данным на сайте банка, у него 13 основных акционеров с долями от 1,91% до 9,98%.