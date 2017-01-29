Минфин предлагает наказывать банки, отказавшие в кредитах каким-либо компаниям из-за санкций. Они не смогут работать со стратегически значимыми госпредприятиями и компаниями, сообщает РБК.

В частности, ведомство предлагает дополнительно ужесточить существующий законопроект о 60-миллионных штрафах для стратегически значимых госпредприятий и компаний за работу с банками, не соответствующими требованиям правительства. Правительство сможет лишать права на работу с такими предприятиями даже те банки, которые формально соответствуют его требованиям, следует из поправок к законопроекту, опубликованных Минфином на портале раскрытия проектов нормативных актов.

Права открывать счета стратегически значимым госпредприятиям и компаниям, а также принимать от них деньги на депозиты могут быть лишены банки, ограничившие кредитование «отдельных предприятий и организаций» из-за санкций, действующих в отношении России, следует из поправки, предложенной Минфином. То же наказание может быть применено к банкам в случае, если есть риск (угроза), что они ограничат кредитование каких-либо предприятий и организаций из-за санкций, сказано в поправке.

Отстраненные банки не смогут работать с федеральными унитарными предприятиями и компаниями, включенными, соответственно, в президентский и правительственный перечни ФГУП и хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. В действующие перечни таких предприятий и компаний включены госпредприятия ОПК, организации Управделами президента (в частности, предприятие по управлению собственностью за рубежом), все российские государственные СМИ (Первый канал, ВГТРК, ТАСС, РИА Новости), а также крупнейшие компании с госучастием: «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Аэрофлот» и т.д. Запрет банку на работу со стратегически значимыми госпредприятиями, созданными в форме ФГУП, распространится и на подконтрольные таким ФГУП компании, следует из поправок Минфина.

Немногочисленные сообщения об отказах российских банков в кредитовании каких-либо предприятий и организаций в связи с санкциями в основном связаны с Крымом. Так, в 2015 году стало известно об отказе от работы в Крыму Сбербанка, позже в том же году сообщалось об отказе российских госбанков кредитовать электрогенерацию на полуострове, вследствие чего строительство новых электростанций пришлось планировать за счет средств федерального бюджета.

Законопроект о защите интересов государства при размещении в банках бюджетных средств государственными предприятиями, госкорпорациями и госкомпаниями был внесен в Госдуму правительством в июле 2016 года, в декабре принят в первом чтении и сейчас готовится ко второму. Документ дает правительству право установить требования к банкам, в которых госпредприятия и компании смогут держать счета и депозиты. Список банков, соответствующих этим требованиям, ежемесячно будет публиковать Центробанк.

Счета в «плохих» банках госпредприятия и компании должны будут закрыть в течение полугода. За работу с банками, не включенными в перечень ЦБ, и госпредприятиям, и самим банкам будут грозить штрафы до 60 млн рублей. Их должностных лиц оштрафуют на сумму до 1 млн рублей. В то же время правительство сможет допускать к работе с госпредприятиями и компаниями банки, которые формально не соответствуют установленным им требованиям. Такое исключение будет сделано для российских банков, попавших под персональные санкции (например, банк «Россия» или СМП Банк, внесенные в санкционный список США), говорили депутаты и чиновники Минфина во время первого чтения законопроекта в Госдуме.