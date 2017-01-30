Акционеры РосЕвроБанка готовы продать его, однако инвесторов смущает цена. Представители банка считают, что она больше его капитала, пишут «Ведомости».

Акционеры РосЕвроБанка ведут переговоры о его продаже, рассказали газете человек, близкий к банку, и человек, участвовавший в переговорах о покупке. По словам первого, в капитал банка могут войти иностранные инвесторы. В ноябре представители мажоритарных акционеров встречались с потенциальными покупателями, однако тех отпугнула цена, говорит сотрудник одного из банков, активных на рынке M&A. По его словам, акционеры оценивают стоимость банка больше одного капитала.

РосЕвроБанк принадлежит REG Holding (73,8%), Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР; 11%), Совкомбанку (9,5%) и немецкому инвестфонду DEG (5,7%). Офшором REG Holding владеют Сергей Гришин, Андрей и Дмитрий Суздальцевы, Илья Бродский, Антон Бесаев и Олег Вершинин, говорится в материалах банка.



«Мы можем лишь подтвердить, что акционеры ведут переговоры и ЕБРР в них участвует», ­— сказал представитель ЕБРР Антон Усов. Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский отказался от комментариев, так же поступил и представитель DEG, который сослался на конфиденциальность информации.

«Никаких договоренностей о существенном изменении состава акционеров нет. Никаких сделок в обозримом будущем не предвидится», — говорится в комментарии пресс-службы РосЕвроБанка. Предправления и совладелец РосЕвроБанка Илья Бродский (владеет 13,62% через кипрскую REG Holding Limited) заверил, что это не акционеры ведут переговоры о продаже, а им постоянно поступают предложения о покупке, поскольку «банк вызывает интерес у инвесторов».

Знакомый акционера сказал, что переговоры ведутся с несколькими потенциальными инвесторами — как российскими, так и иностранными — и если сделка будет закрыта, то не раньше второй половины — конца 2017 года.