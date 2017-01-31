Сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ) могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей. Такие предложения Минфин внес в проект поправок к закону о страховании вкладов, пишут «Ведомости».

«Сотрудники АСВ, как и ЦБ, принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации банков, и ряд лиц, например из числа собственников рухнувших банков, могут посчитать их неверными, — объясняет замминистра финансов, член совета директоров АСВ Алексей Моисеев. — Ряд сделок агентство может признать недействительными и развернуть. Кто-то может счесть неправильным решение о продаже кредитов по цене ниже номинала или что активы реализовывались не так».

В вопросах же санации АСВ, скорее, почтальон, говорит Моисеев: оно вносит предложения, а решения принимает ЦБ.

Поправки соответствуют основополагающим принципам надзора Базельского комитета, говорится в уведомлении о начале разработки проекта. Они должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре.



Поправки обсуждались еще до того, как был внесен законопроект о переходе АСВ под контроль ЦБ, отмечает Моисеев.

СМИ: АСВ потеряет контроль за санациями банков ЦБ отстоял право на создание своей управляющей компании и получит большинство в совете директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Такое решение было принято на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, сообщили «Ведомостям» федеральный чиновник и два участника обсуждений.

Осенью аналогичные поправки Минфин предложил к закону о ЦБ: его служащие (перечень утверждает совет директоров регулятора) не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий. Они лишаются иммунитета, лишь если суд установит их виновность в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышение либо факт коррупционного преступления. Аналогичные условия предлагаются и для АСВ, перечень сотрудников также установит совет директоров госкорпорации.

СМИ: сотрудники ЦБ могут стать неподсудными Минфин намерен защитить сотрудников ЦБ от судебного преследования в отношении их профессиональной деятельности. Соответствующие поправки ведомство готовит в закон о Центральном банке, пишут «Известия» .

Среди сотрудников ЦБ иммунитетом наделены председатель, его заместители, члены совета директоров, главные аудитор и бухгалтер, директора и начальники департаментов, генеральный инспектор, статс-секретарь, руководители секретариата, аппарата ЦБ и пресс-службы. Не получится преследовать в суде и начальников главных управлений, их заместителей и управляющих отделениями. Для сотрудников АСВ списка пока нет.

Представитель АСВ от комментариев отказался, представитель ЦБ лишь сообщил, что регулятор участвовал в разработке поправок.