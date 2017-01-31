ООО «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Социальная сеть недовольна тем, что на основе информации из открытых профилей компании оценивают кредитоспособность пользователей и продают эти данные банкам. За нарушение исключительных прав соцсеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию — по одному рублю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию иска.

Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть «ВКонтакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.

В пресс-службе Mail.ru Group газете сообщили, что технологии, используемые Double Data, подразумевают создание множества технических запросов к социальной сети, «что в конечном итоге может негативно повлиять на скорости отклика для обычных пользователей, а также копирование, обработку и продажу контента, в том числе аудио, видео, фото».

Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии «ВКонтакте» способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. По его мнению, если пользователь сделал данные открытыми — «это его право и никто не должен монополизировать их использование». «Много игроков на рынке использует социальные сети, и нужно строить экосистему использования данных, а не разрушать ее», — резюмирует Гинжук.

В НБКИ от комментариев отказались.

Эксперты не смогли вспомнить похожие судебные прецеденты в России, но в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам. Так, Facebook в ноябре 2016 года запретила британской страховой компании Admiral Insurance использовать алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения, назвав его «слишком навязчивым».

СМИ: Facebook ограничит банкам доступ к личным страницам клиентов Социальная сеть Facebook начала вводить ограничения на использование финансовыми компаниями персональных данных своих пользователей для оценки их благосостояния и платежного поведения. Аналогичные меры намерены ввести и другие сети, например «ВКонтакте», пишут «Известия» .

Twitter также требовала прекратить собирать и обрабатывать открытые данные пользователей, напоминает сооснователь IDFinance Александр Дунаев.

Это дело может создать юридический прецедент, который способен похоронить в стране множество перспективных Big Data-решений, опасаются в Фонде развития интернет-инициатив.

