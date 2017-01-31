ООО «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Социальная сеть недовольна тем, что на основе информации из открытых профилей компании оценивают кредитоспособность пользователей и продают эти данные банкам. За нарушение исключительных прав соцсеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию — по одному рублю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию иска.
Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть «ВКонтакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.
В пресс-службе Mail.ru Group газете сообщили, что технологии, используемые Double Data, подразумевают создание множества технических запросов к социальной сети, «что в конечном итоге может негативно повлиять на скорости отклика для обычных пользователей, а также копирование, обработку и продажу контента, в том числе аудио, видео, фото».
Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии «ВКонтакте» способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. По его мнению, если пользователь сделал данные открытыми — «это его право и никто не должен монополизировать их использование». «Много игроков на рынке использует социальные сети, и нужно строить экосистему использования данных, а не разрушать ее», — резюмирует Гинжук.
В НБКИ от комментариев отказались.
Эксперты не смогли вспомнить похожие судебные прецеденты в России, но в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам. Так, Facebook в ноябре 2016 года запретила британской страховой компании Admiral Insurance использовать алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения, назвав его «слишком навязчивым».
Социальная сеть Facebook начала вводить ограничения на использование финансовыми компаниями персональных данных своих пользователей для оценки их благосостояния и платежного поведения. Аналогичные меры намерены ввести и другие сети, например «ВКонтакте», пишут «Известия».
Twitter также требовала прекратить собирать и обрабатывать открытые данные пользователей, напоминает сооснователь IDFinance Александр Дунаев.
Это дело может создать юридический прецедент, который способен похоронить в стране множество перспективных Big Data-решений, опасаются в Фонде развития интернет-инициатив.