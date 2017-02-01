В феврале в пилотном режиме «Русский Стандарт» откроет три премиальные зоны обслуживания клиентов в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске

Банк «Русский Стандарт» запускает новый формат обслуживания состоятельных клиентов, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«В рамках данного проекта для всех, кто пользуется премиальными продуктами банка, откроются специальные выделенные зоны обслуживания. В феврале в пилотном режиме банк откроет три премиальные зоны обслуживания клиентов в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Вскоре такие площадки появятся в Москве, а до конца года новый премиальный формат будет представлен и в других крупных городах России», — рассказали в пресс-службе банка.

Премиальные программы обслуживания будут предложены держателям статусных банковских карт (категории Platinum и выше) и крупным вкладчикам (депозит от 3 млн рублей).

В банке также сообщили, что клиентам данной категории будут доступны вклады на специальных условиях с повышенными индивидуальными ставками, карты высших категорий крупнейших международных платежных систем: бонусные программы, кешбэк, высокие проценты на остаток до 6% и многое другое. Также премиальному сегменту будет открыт доступ к программам привилегий в рамках пакетов услуг от Imperia Private Banking.

В «Русском Стандарте» отметили, что отличие от программ других банков заключается в карточном предложении — оформление до трех премиальных карт в рамках мировых платежных систем, включая American Express и Diners Club, линейка бонусных и кешбэк-программ и привилегий.

В настоящее время «Русский Стандарт» предлагает VIP-клиентам обслуживание в рамках проекта Imperia Private Banking.

В период экономической волатильности высок спрос на так называемые VIP-вклады, отмечает младший директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Анастасия Личагина. «Сокращаются возможности безопасного инвестирования в высокодоходные активы, в результате чего многие крупные бизнесмены вынуждены хранить средства на депозитах. В то же время случаи вроде Внешпромбанка, когда крупные вкладчики потеряли значительные суммы, отданные под гарантии руководства банка, существенно подорвали доверие состоятельных клиентов к банкам без госучастия в капитале. Предложение «Русского Стандарта», несомненно, найдет свой спрос среди VIP-вкладчиков, однако объем притока средств в банк без действующих рейтингов кредитоспособности от аккредитованных в РФ рейтинговых агентств, скорее всего, будет невысоким», — указала эксперт.

По словам руководителя информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабины Хасановой, «решение банка о введении нового формата связано в первую очередь с попыткой сохранить лояльность уже имеющихся клиентов и по возможности привлечь новых». «Принимая во внимание отток ресурсной базы как по физлицам, так и по юрлицам, который только в минувшем году в совокупности превысил 32 миллиарда рублей, а также сокращение кредитного портфеля, собственных средств и остальных ключевых балансовых показателей как в активах, так и в обязательствах банка, можно говорить о некотором рецессионном процессе в его финансовом положении», — сказала она.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

