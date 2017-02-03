Банк России со II квартала вновь ужесточает оценку вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, понизив порог подозрительных сделок вдвое, до 1 млрд рублей, рассказал источник «Известий» , близкий к регулятору.

Представитель пресс-службы Банка России в ответ на вопрос о планируемом ужесточении правил заявил изданию, что «регулятор не исключает дальнейшее снижение в будущем указанных пороговых значений».

По логике ЦБ, понижение порога позволит выявить больше недобросовестных участников рынка и сделать его более прозрачным. По данным регулятора, в 2014 году объем подозрительных операций сократился втрое (с 27 млрд до 8,6 млрд долларов), в 2015-м — до 1,5 млрд долларов. За три квартала 2016-го объем сомнительных трансакций составил 531 млн долларов.

Сомнительные операции зачастую являются поводом для отзыва лицензий. Из числа банков, которые в 2013—2017 годах ушли с рынка, более половины неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах. После очередного ужесточения правил игры банки неизбежно станут еще более скрупулезно оценивать операции клиентов, уверен председатель совета директоров финансового холдинга «Сафмар», экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин.

«Очевидно, что эта мера скажется на банках, а также их действующих и потенциальных клиентах, — полагает он. — Скорее всего, будет больше отказов в открытии счета или в проведении некоторых операций». Он не исключает, что в зону риска попадут и добросовестные компании.

Участники рынка опасаются, что очередное ужесточение может усложнить работу крупных банков, которые в силу особого внимания регулятора и так не увлекаются сомнительными операциями. Банкиры утверждают, что часто сами не знают о том, в чьих интересах их клиенты проводят сделки, поэтому становятся жертвами чужих отмывочных схем. А у крупных банков значительно больше клиентов, соответственно, число подозрительных операций потенциально выше.