На использовании при ремонте по ОСАГО только новых деталей настаивал Минфин

Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля по ОСАГО, если только владелец на это не согласится. Об этом говорится в поправках о натуральном возмещении, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам и направленных в администрацию президента, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Минимальная гарантия на ремонт должна составлять шесть месяцев, а на кузовные работы с использованием лакокрасочных материалов — 12 месяцев, сказано в документе, на ремонт отводится 30 дней. Дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего (по его выбору) не должна превышать 50 км, автомобили младше двух лет нужно ремонтировать только на сертифицированных сервисах.

Если отремонтировать автомобиль в автосервисе, соответствующем требованиям ЦБ, невозможно, то потерпевший может согласиться на иной сервис либо потребовать денежную выплату. Можно ремонтировать машину и в автосервисе, с которым у страховщика нет договора, по согласованию с ним.

Содержание документа изданию подтвердили председатель комитета Анатолий Аксаков и замминистра финансов Алексей Моисеев. По словам Моисеева, Минфин настаивал на том, чтобы при восстановительном ремонте по ОСАГО использовались только новые детали. Для потребителей это главное преимущество натурального возмещения, а страховщики взамен получают возможность не платить деньги, уточнил замминистра финансов.

Детали должны быть новые, согласен заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин, но не все страховщики с ним солидарны. Если требование о новых деталях не сопроводить пересмотром тарифов, то скоро некому будет заниматься ОСАГО, кроме компенсационного фонда РСА, говорит представитель «АльфаСтрахования»: если не учитывать износ, то базовые выплаты (еще до издержек на автоюристов) значительно возрастут.

Для новых автомобилей должна остаться возможность ремонта на несертифицированных сервисах, уверен Соломатин: в некоторых городах, например в Бийске, просто нет официальных дилеров.

На принятие поправок остается меньше месяца — они должны вступить в силу 1 марта 2017 года. Нужно принять их в максимально сжатые сроки, заявляет представитель ЦБ. К 1 марта можно уже не успеть, признает Моисеев, ориентировочный срок — 1 апреля текущего года.