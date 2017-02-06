Занимавшая пост предправления Юниаструм Банка Алла Цытович не войдет в состав правления банка «Восточный», к которому присоединилась кредитная организация. Об этом сообщил порталу Банки.ру источник, близкий к «Юниаструму».
Заместители председателя правления Юниаструм Банка Оксана Мисане и Вячеслав Арутюнян останутся в объединенном «Восточном».
«В правление банка «Восточный» могут войти два человека из числа руководителей бывшего Юниаструм Банка. Процесс изменения состава правления занимает три-четыре месяца, он включает ряд корпоративных согласований и согласование с регулятором», — сообщил председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев.
В конце января сообщалось о завершении объединения «Восточного» и Юниаструм Банка. Председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев сохранил свой пост после присоединения банком «Юниаструма».
Уже в 2017 году объединенный банк планирует сократить суммарные расходы на 2 млрд рублей. Также ожидается, что «Восточный» останется прибыльным в 2017 году в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».
ПАО «Восточный экспресс банк» ? крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 286,62 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,82 млрд, кредитный портфель — 151,41 млрд, обязательства перед населением — 161,90 млрд.